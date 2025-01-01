المركزي الأوروبي: تحقيق مستهدف التضخم 2025 أصبح في المتناول

اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% أصبح في متناول اليد.

لاغارد قالت في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في 2024 من حيث خفض التضخم، ونأمل أن يكون 2025 هو العام الذي نحقق فيه الهدف المتوقع والمخطط له في استراتيجيتنا".

وأضافت: "بالطبع، سنواصل جهودنا لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند الهدف البالغ 2% على المدى المتوسط".

اسعار المستهلكين فى منطقة اليورو

تباطأ نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال العام الماضي وتراجع إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار مجددًا في الأشهر الأخيرة.

وكانت لاغارد حذرت من أن التضخم سيتذبذب حول مستوياته الحالية في المدى القريب.

مع ذلك، أتاح هذا التباطؤ في النمو لصانعي القرار بأن يخفضوا أسعار الفائدة أربع مرات بمقدار ربع نقطة مئوية كل مرة.

ويتوقع الاقتصاديون أن يتم تخفيضها أربع مرات إضافية حتى شهر يونيو المقبل.

استراتيجية السياسة النقدية للبنك

وصفت لاغارد جدول أعمال البنك المركزي الأوروبي لعام 2025 بأنه "جدول ثقيل وكبير"، وأشارت إلى مراجعة استراتيجية السياسة النقدية للبنك، وتطوير اليورو الرقمي، وإعادة تصميم الأوراق النقدية في منطقة اليورو. ومع ذلك، فإن مشروع إعادة تصميم الأوراق النقدية لن يكتمل هذا العام.

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