الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي الأوروبي: تحقيق مستهدف التضخم 2025 أصبح في المتناول

كريستين لاجارد
كريستين لاجارد

اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% أصبح في متناول اليد.

لاغارد قالت في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في 2024 من حيث خفض التضخم، ونأمل أن يكون 2025 هو العام الذي نحقق فيه الهدف المتوقع والمخطط له في استراتيجيتنا".

 وأضافت: "بالطبع، سنواصل جهودنا لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند الهدف البالغ 2% على المدى المتوسط".

اسعار المستهلكين فى منطقة اليورو

تباطأ نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال العام الماضي وتراجع إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار مجددًا في الأشهر الأخيرة. 

وكانت لاغارد حذرت من أن التضخم سيتذبذب حول مستوياته الحالية في المدى القريب.
مع ذلك، أتاح هذا التباطؤ في النمو لصانعي القرار بأن يخفضوا أسعار الفائدة أربع مرات بمقدار ربع نقطة مئوية كل مرة. 

ويتوقع الاقتصاديون أن يتم تخفيضها أربع مرات إضافية حتى شهر يونيو المقبل.

 

استراتيجية السياسة النقدية للبنك

وصفت لاغارد جدول أعمال البنك المركزي الأوروبي لعام 2025 بأنه "جدول ثقيل وكبير"، وأشارت إلى مراجعة استراتيجية السياسة النقدية للبنك، وتطوير اليورو الرقمي، وإعادة تصميم الأوراق النقدية في منطقة اليورو. ومع ذلك، فإن مشروع إعادة تصميم الأوراق النقدية لن يكتمل هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي الأوروبي البنك المركزى اليورو الرقمي المركزي الأوروبي رئيسة البنك المركزي الأوروبي أسعار المستهلكين أسعار المستهلك
ads

الأكثر قراءة

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مدبولي يرد على السؤال الأبرز للمصريين

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

توضيح مهم من الكهرباء بشأن نبضات العدادات مسبقة الدفع

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

منوعات

المزيد

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 1-1-2025

ارتفاع أسعار عبوة نيدو 25 جراما ونسكويك بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء 1 يناير

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الزخرف وفضائلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية