أجداده صناع أحذية الملوك.. «عم حسن»: ورثت المهنة من عائلتي.. ارتفاع أسعار الخامات والميكنة الحديثة «أبرز التحديات».. وهذه مراحل صناعة الحذاء (فيديو)

في الوقت الحالي، أصبحت صناعة الأحذية الجلدية التقليدية حرفة محدودة بسبب الإنتاج الواسع للأحذية الصناعية، التي قد لا تصل إلى جودة الصناعة التقليدية، ولا تعير اهتمامًا للتفاصيل أو الحرفية.

ويمكن للإسكافي (صانع الأحذية الجلدية الفاخرة) أن ينتج مجموعة متنوعة من الأحذية، بما في ذلك الجزم والصنادل والقباقيب.

وتُصنع هذه الأنواع من الجلد والخشب والمطاط والبلاستيك والجوت، أو من مواد ذات أصل نباتي.

هنا في منطقة وسط البلد بالقاهرة، يجلس العم حسن الشماع داخل ورشة صغيرة عمرها 100 عام، لا تتجاوز بضعة أمتار تحت الأرض، لصناعة الأحذية بمقاسات دقيقة. لقد ورث هذه المهنة عن والده وجده، حيث كان والده وجده يقومان بتفصيل أحذية الملك.

ويجلس العم حسن الشماع محاطًا بتصميمات متنوعة وجلود طبيعية يعتمد عليها في صنع الأحذية، ويحرص على الحفاظ على تقاليد مهنته القديمة التي تعلمها منذ صغره. يقوم بعملية حياكة الأحذية يدويًّا بمهارة وإتقان، مستخدمًا أدوات بسيطة وخبرة اكتسبها على مر السنين من أجداده. عائلته بالكامل تُعتبر “ملوك مهنة صناعة الأحذية”.

ورصدت عدسة فيتو العم حسن الشماع وهو يعمل في ورشته بهدوء وإتقان.

وقال العم حسن في حديثه مع فيتو إنه ورث هذه المهنة عن أجداده، حيث إن عائلته تعمل في صناعة الأحذية الجلدية منذ زمن بعيد، وقد توارثتها الأجيال للحفاظ على تراث العائلة.

وعند سؤاله عن كيفية تعلمه لهذه المهنة، قال: “تعلمتها منذ الصغر، عندما كنت في العاشرة من عمري، وكان والدي يضربني بالنعل”.

وأضاف العم حسن أنه كان يدرس بجانب عمله في الورشة، حيث حصل على بكالوريوس في التجارة ويعمل في وظيفة حكومية. وكان يقوم بتقسيم وقته بين عمله في الوظيفة وعمله كـ "إسكافي"، ولا يزال يمارس هذه المهنة رغم تقدمه في العمر.

وعن عمر الورشة ومكانتها في صناعة الأحذية، ذكر العم حسن الشماع أثناء حديثه مع "فيتو" أن عمر هذه الورشة يقارب القرن (100 عام) ولها تاريخ عريق مع الشخصيات البارزة. وقد كانت هذه الورشة ملكًا لعائلته منذ بدايتها، حيث كانوا يصنعون أحذية الملك الذي كان يثق في مهارتهم ويطلب منهم تصنيع أحذيته الشخصية بعد أن وضعهم تحت الاختبار.

المشاهير وورشة الشماع لصناعة الأحذية

وأضاف عم حسن أن زبائنه يتضمنون رجال دولة ومستشارين وممثلين ومن بين زبائنه النجم محمد قنديل والشيخ الحصري والشيخ أبو العينين شعيشع والممثل عادل أدهم وغيرهم من المشاهير الذين كانوا يلجأون إليه لصناعة الأحذية الجلدية.

مستقبل مهنة صناعة الأحذية

وأشار "الشماع" إلى أن هذه المهنة تقترب من الانقراض بسبب هروب العمال منها، حيث إنها مهنة شاقة تتطلب "مخ وصبر"، كما أن ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة يُعتبر عاملًا آخر، على الرغم من أن الأحذية الجلدية أفضل بكثير من الأحذية الصناعية الأخرى ولها مزايا عديدة من حيث الجودة والشكل والسعر. فمدة استخدامها الافتراضية أطول بكثير من الأحذية الصناعية، وأسعارها معقولة ومتاحة للجميع. وأضاف: "العيب في الناس لأنهم يبحثون عن السهل فقط".

كيفية صناعة الأحذية الجلدية ومراحل تصنيعها

وتحدث حسن الشماع عن طريقة صناعة الحذاء والمراحل التي يمر بها. المرحلة الأولى تتضمن تقطيع الجلد إلى مقاسات مختلفة، ثم يمر عبر ماكينة الخياطة لتفصيله بالشكل المطلوب. بعد ذلك، يصل إلى المرحلة النهائية في يد "الإسكافي" الذي يضع الجزء العلوي على "النعل" ويقوم بتثبيته بالغراء أو مواد أخرى. بعد قطع مكونات الجلد وخياطتها معًا، يتم تشطيب حواف الحذاء باستخدام تقنيات مختلفة لخلق مظهر سلس ومصقول، تشمل هذه التقنيات الصنفرة والتلميع.

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