«سوق ديانا بوسط القاهرة.. تراث عالمي على الرصيف».. يقام كل سبت لبيع الكتب والتحف والأجهزة.. وعم جميل: «الأنتيكات القديمة تراث مصري أصيل»

سوق ديانا، يقام كل يوم سبت في منطقة وسط البلد بالقاهرة، بدأ نشاطه منذ عدة سنوات. في البداية، كان السوق عبارة عن مكان للتسليم، حيث يعرض الأشخاص بضاعتهم من تحف وأنتيكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفقون مع الزبائن على التسليم في هذه المنطقة.

مع مرور الوقت، تحول السوق إلى مكان خاص لعرض البضائع في وقت محدد، تم تسمية السوق نسبة لسينما ديانا بشارع عماد الدين بمنطقة وسط البلد، ويُعتبر وجهة مميزة لمحبي وجامعي الأشياء القديمة والقيمة.

هذا السوق لا يتخصص في بيع شيء محدد، بل يضم مجموعة متنوعة من الكتب التراثية، التحف، الأنتيكات، والأجهزة القديمة مثل مشغلات الأسطوانات والكاسيت والشرائط الخاصة بها. يمكن أيضًا العثور على ماكينات الخياطة القديمة، ساعات الماركات، التليفونات المنزلية القديمة، وتحف تعود لعصور مضت. هذه الأشياء لا يدرك قيمتها سوى محبي وجامعي الأشياء القديمة الذين لديهم خبرة في تسعيرها ومعرفة قيمتها وماركاتها.

عم جميل.. قصة تاجر في سوق ديانا

عم جميل، البالغ من العمر 73 عامًا، هو أحد التجار المعروفين في سوق ديانا. يتوسط أحد الشوارع الرئيسية في السوق، ويستقبل زبائنه بصدر رحب. تحتوي مجموعته على عدة أطقم صيني قديمة، براويز، تحف، وأقلام قديمة من ماركات باركر، شيفر، ووتر مان.

وبدأ عم جميل التجارة في سوق ديانا منذ ست سنوات بعد إلحاح من صديقه لزيارة السوق والتجول فيه. يعبر عن تلك المدة بأنها ليست كافية لاكتساب الخبرة في البيع والشراء في السوق، حيث واجه في البداية العديد من المشكلات نتيجة لعدم معرفته بالأسعار الحقيقية للأشياء التي يشتريها. ولكن مع الوقت، بدأ يتعلم ويعرف كيف يقيم الأشياء.

رحلة عم جميل في سوق ديانا

بدأ عم جميل التجارة في سوق ديانا ببيع الأقلام، ثم دخل سوق النحاس وأصبح يبيع ويشتري القطع النحاسية كل سبت ويثمنها حتى أصبح خبيرًا بها. انتقل بعد ذلك للتجارة في أطقم الأطباق الصيني القديمة، الشوك، السكاكين، التحف، والأنتيكات. يعبر عم جميل عن أن مدرسة الحياة تعلمه الكثير والمثير، وأن تجربته داخل هذا السوق أضافت له معنى كبيرًا لحياته، خاصة بعد خروجه للمعاش منذ فترة كبيرة. أصبح له أصدقاء داخل السوق ويستمتع بالتجارة داخله.

قيمة الأشياء القديمة في سوق ديانا

يضيف عم جميل أن التجار يشترون الأشياء من الورثة الذين لا يقدرون قيمة هذا الورث أو لا يعرفون قيمته. بتواجده في السوق، فهم قيمة تلك الأشياء. بالرغم من أن السوق ليس معروفًا للجميع، إلا أنه يتردد عليه الكثير من الناس والعديد من الجنسيات الذين يقدرون التراث المصري. يختارون القطع القديمة التي قد تبدو لنا أشياء عادية، لكنها بالنسبة لهم تراث مصري أصيل ذو قيمة كبيرة. تصل أسعار الأشياء القديمة في سوق ديانا إلى آلاف الجنيهات حسب قيمتها، السنة التي ترجع إليها، وندرة وجودها. يوجد أيضًا بائعون للصور الفوتوغرافية القديمة الخاصة بالفنانين والمشاهير، بالإضافة إلى صور قديمة بالأبيض والأسود تعود لعائلات غير معروفة. أسعار صور الفنانين تكون الأعلى سعرًا، كما تصل أسعار الأقلام الماركات إلى آلاف الجنيهات.

القطع الثمينة لعم جميل

يحتفظ عم جميل بطقم شمعدان وساعة نحاس لا يستطيع التفريط بهما، حيث اشتراهما منذ فترة كبيرة بسعر 3800 جنيه، ووصل سعرهما الآن إلى 13 ألف جنيه. لكنه ارتبط بهما فلا يستطيع بيعهما.

بهذا التنوع في المنتجات والأسعار، يظل سوق ديانا وجهة مميزة لمحبي وجامعي الأشياء القديمة والقيمة، حيث يمكنهم العثور على كنوز تراثية تعكس تاريخ وثقافة مصر.

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