قرى صغيرة وصلت للعالمية.. الورد اللى فتح فى ريف مصر.. «فوه».. قلعة الكليم اليدوى فى «المحروسة»

على ضفاف النيل بالقرى المصرية نسجت حكايات النجاح حيث تعانق الشمس ترابها، تنتشر قرى كحباتِ اللؤلؤ، تشع ببريقِ الإنجازِ، وترسم لوحاتٍ بديعة على خارطة التصدير العربية والعالمية.

فمن قرية تشتهر بأجود أنواع الرمان العالمي، إلى أخرى تبدع فى صناعة السجاد والمنسوجاتِ اليدوية، حكاية كفاح تسطرها أنامل أبنائها، وسواعد لا تعرف الكلل.

وبين حقولِ الكتان وأعوادِه الذهبية، ومصانع الرمان وحباتِه كحبات اللؤلؤ، وخلايا النحلِ التى تنتج عسلًا كأنه الذهب المُذاب، وقرى تشتهر بعطر زهورِها ونباتاتها العطرية، تولد قصة قرية مصرية لا تعرف العاطل، فكل فردٍ فيها شعلة من النشاط، يشارك فى سيمفونية الإنتاجِ، فيبدع فى الزراعة، ويتقنُ فى الصناعة، ويجيد فى التجارة.

فمن أثاثٍ يزين البيوت بفخامة، وكتانٍ ينسج أحلام الدفء، وكليمٍ يضفى على الأرضِ سحر الشرقِ، تسافر عبر البحار إلى الدول العربية، حاملة معها عبق ريف مصر وروح إبداعها.

إنها حكايةُ قرى مصرية تثبت أنّ الإرادة تصنع المعجزات، وأن العمل الدؤوب هو مفتاح النجاحِ.

داخل تلك الورش القديمة التى يرجع عمرها لـ 150 عاما، وأمام تلك الأنوال والخيوط الملونة من الصوف الطبيعى وبقايا المصانع، فى قلب مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، يقف مئات من العمال أصحاب أياد ماهرة يشكلون على أوتار النول، سويًا صناعة الكليم اليدوى والجوبلان، إحدى أهم الصناعات اليدوية التراثية التى عرفتها مصر.

عندما يذكر الكليم اليدوى تذكر مدينة “فوه” قلعة الكليم والجوبلان اليدوى فى مصر، حيث كان يتم تخصيص الطابق الأرضى من المنازل داخل المدينة للأنوال اليدوية، التى كانت أيضًا بمثابة مقار لتدريب الوافدين الراغبين فى تعلم المهنة من المدن والقرى المجاورة فى السنوات السابقة.

يقول عادل أبو عبدالله، صاحب أقدم مشغل للكليم اليدوى بمدينة فوه بكفر الشيخ: “تعلمت تلك المهنة فى عمر السابعة على يد والدى الذى توارثه من والده.

والكليم اليدوى من أفضل الحرف اليدوية فى مصر، حيث إن فوه هى المدينة الوحيدة فى العالم التى تصنع الكليم اليدوى الصوف والكليم القصاقيص والجوبلان بأنواعه.

وكانت فترة ازدهار تصديره فى السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، ولكن مع ظهور مصانع السجاد الحديثة بدأت المهنة فى الاندثار، ولكن انهيارها الحقيقى يعود لسوء التسويق وعدم وجود معارض حقيقية للمصنعين الأساسيين والحرفيين.

مصدر للقوة الإنتاجية

وتابع أبو عبدالله: “ظلت الصناعات اليدوية لسنوات قوة إنتاجية تشكل مصدرًا قويًا للدخل القومى المصرى بعد القطاع الزراعي، وفى الوقت نفسه تصارع الحرف اليدوية وسط تراجع صادراتها من أجل البقاء أمام المعوقات التى تهددها بالاندثار بعد أن كانت الأسواق مفتوحة أمام منتجاتها، وفى السنوات السابقة، أغلقت العديد من الورش، واتجه العاملون للبحث عن مصدر رزق آخر لهم.”

يقول الحاج سعد العطار، صنايعى كليم يدوى والبالغ من العمر 65 عامًا: “تعلمت المهنة فى عمر الـ12 عامًا، واللى بيفرق صنايعى عن آخر هو دقته فى العمل.

فى الثمانينات كان يتم تصدير الكليم اليدوى لروسيا وألمانيا لأن تلك البلاد شديدة البرودة ومعروف أن الكليم اليدوى عالى التدفئة.

واتفق عماد حمدي، صاحب أقدم مصنع للجوبلان والكليم الدوبل اليدوي، مع بقية آراء أصحاب المهنة، الذين أرجعوا انهيار الكليم فى فوة إلى عدم وجود منافذ للتسويق للحرفيين الأصليين واقتصار المنافذ على الوسطاء والتجار.

وعلى الرغم من قيام الجمعية التعاونية للكليم بفوه بتسويق المنتجات فى بعض المعارض، إلا أنها تقتصر على أصحاب الجمعية أنفسهم لأنهم أيضًا من أرباب المهنة، فليس من المعقول أن يترك منتجه ويسوق منتجات الآخرين.

وتابع السيد إبراهيم، أحد العاملين بمهنة الكليم والجوبلان اليدوي: “إن الكليم يصنع من مواد خام طبيعية كالأصواف والأقطان، حيث تبدأ مراحل تصنيعه بصباغة خيوط الصوف بالألوان المناسبة، ثم تجهيز النول عن طريق تعقيد الخيوط القطنية (السدى)، حتى يتهيأ للرسم والنسج. ومن أنواعه الكليم التقليدى الذى يستخدم كبساط للأرضيات، ولوحات ما يطلق عليه الجوبلان المستمدة من التراث الشعبى وتحاكى الطبيعة المصرية.

بدوره أكد محمود سعد، رئيس مجلس إدارة جمعية الكليم بفوه، لـ “فيتو” أن المشكلة تكمن فى عدم وجود معارض دائمة لعرض منتجات الكليم والجوبلان اليدوي، ولا يوجد أمامنا لتسويق منتج الكليم اليدوى إلا أن نعطيه للتاجر الذى يأخذه بأقل الأثمان ليعرضه بأضعاف فيما بعد لصالحه.

وهنا لا يجد الصنايعى إلا أقل الفتات ليقتات به هو وأسرته. وكل ما نريده هو أن توفر الدولة لنا مكانا دائما لعرض منتجاتنا.

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