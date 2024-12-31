سوريون وسودانيون وفلسطينيون يحتفلون برأس السنة وسط القاهرة (فيديو)

في مصر، يعيش السوريون والسودانيون والفلسطينيون واليمنيون والليبيون مع الشعب المصري في أجواء من الأخوة والمحبة، يتناولون الطعام معا، ويدرسون في المدارس والجامعات معا ويتشاركون في احتفالاتهم بالمناسبات والأعياد مع بعضهم البعض.

فنرى الأشقاء السوريين والسودانيين والفلسطينيين في مصر يحتفلون برأس السنة الميلادية بطرق متنوعة تعكس تقاليدهم وثقافاتهم المختلفة.

وتختلف أشكال الاحتفال حسب العادات والتقاليد الخاصة بكل شعب، لكن غالبًا ما تكون مظاهر الاحتفال مزيجًا من تقاليدهم الأصلية وتأثيرات الثقافة المصرية.

"فيتو" رصدت مظاهر احتفال الفلسطينيين والسوريين والسودانيين بأعياد رأس السنة الميلادية في منطقة وسط البلد.

قال عبد الحي، وهو سوري، إنه يعمل في مصر منذ وصوله إليها قبل عدة سنوات، مضيفا: "أنا سعيد جدًا في مصر". مشيرا إلى أنه يحتفل برأس السنة مع أسرته وزملائه في العمل، وأعرب عن إعجابه بأجواء الاحتفال برأس السنة في مصر.

كما ذكر مهند، وهو سوداني، أنه يحتفل برأس السنة الميلادية مع أسرته في المنزل.

يجتمع اللاجئون في المنازل أو المراكز المجتمعية للاحتفال، حيث يتشاركون الوجبات التقليدية من بلدانهم الأصلية.

وأضاف أحمد، وهو فلسطيني، أن بعض الجاليات تنظم فعاليات ثقافية تشمل عروضا موسيقية، ورقصات شعبية، ومعارض للحرف اليدوية، ما يعكس تراثهم الثقافي.

وأضافت أم عبد الرحمن وهي فلسطينية أن هذه السنة كانت شاقة بالنسبة لاسرتها وتتمنى أن يكون العام القادم أفضل من هذا العام.

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