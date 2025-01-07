اعرفيها وتجنبيها، 3 أخطاء تقعين فيها عند العناية بشعرك

العناية بالشعر أمرٌ أساسي للحفاظ على مظهره الصحي ولمعانه، لكن العديد من النساء يقعن في بعض الأخطاء أثناء روتين العناية بشعرهن.



هذه الأخطاء قد تؤدي إلى تلف الشعر وفقدان قوته وجماله.



في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز هذه الأخطاء: التعرض للشعر المبلل في البرد، الإفراط في استخدام الحرارة، واختيار منتجات غير مناسبة لنوع الشعر. سنقدم أيضًا بدائل عملية تساعد في تجنب هذه المشاكل.



أشهر أخطاء تقعين فيها عند العناية بالشعر



العناية بالشعر شتاءا

أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن تجنب بعض الأخطاء الشهيرة في العناية بالشعر ليس أمرًا معقدًا، فقط مع التعرف عليها، حتى يمكن تجنبها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



1. ترك للشعر مبللا في البرد

ترك الشعر مبللًا خلال الطقس البارد يعد أحد الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تضرر الشعر بشكل كبير. عندما يكون الشعر مبللًا، تكون خصله في أضعف حالاتها وأكثر عرضة للتكسر. إضافة إلى ذلك، تعرض الشعر المبلل لدرجات الحرارة المنخفضة يمكن أن يؤدي إلى تجمد الماء داخل الشعرة، مما يسبب تشققها وضعف بنيتها.



الحلول العملية:

التجفيف قبل الخروج: احرصي على تجفيف شعرك تمامًا باستخدام منشفة ناعمة أو مجفف شعر بدرجة حرارة منخفضة قبل الخروج في الطقس البارد.

استخدام قبعات أو أغطية رأس مبطنة: إذا اضطررتِ للخروج بينما شعرك ما زال مبللًا، ارتدي قبعة مبطنة لحمايته من الهواء البارد.

تقليل غسل الشعر في الصباح: لتجنب الخروج بشعر مبلل، قومي بغسله في المساء حتى يتاح له وقت كافٍ ليجف بشكل طبيعي.

2. الإفراط في استخدام الحرارة

استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية مثل المجفف، المكواة المملسة، أو مكواة التمويج بشكل مفرط يؤدي إلى إضعاف الشعر وتلف طبقته الخارجية. الحرارة العالية تفقد الشعر رطوبته الطبيعية، مما يجعله عرضة للتقصف والجفاف.

الحلول العملية:

استخدام أدوات حرارية بدرجات حرارة منخفضة: اختاري الأدوات التي توفر خيارات لتعديل درجة الحرارة، واستخدمي أقل درجة حرارة ممكنة لتحقيق التصفيف المطلوب.

استخدام واقٍ من الحرارة: قبل استخدام أي أداة حرارية، تأكدي من وضع منتج واقٍ من الحرارة على شعرك لحمايته من الأضرار المباشرة.

إراحة الشعر من التصفيف الحراري: امنحي شعرك فترات راحة من استخدام الأدوات الحرارية، وجرّبي طرقًا بديلة للتصفيف مثل التمويج الطبيعي أو الضفائر.

اختيار الأدوات المناسبة: إذا كنتِ مضطرة لاستخدام الحرارة، استثمري في أدوات ذات جودة عالية ومصنوعة من السيراميك أو التورمالين، حيث تكون ألطف على الشعر.

العناية بالشعر

3. اختيار منتجات غير مناسبة لنوع الشعر

من الأخطاء الشائعة التي تؤثر على صحة الشعر اختيار منتجات عشوائية دون مراعاة نوع الشعر وحالته. استخدام منتجات لا تناسب شعرك قد يسبب مشاكل مثل الجفاف، التهيج، أو تراكم المواد على فروة الرأس.

الحلول العملية:

معرفة نوع شعرك: أول خطوة لاختيار المنتجات المناسبة هي معرفة نوع شعرك (دهني، جاف، عادي، أو مختلط)، وكذلك حالته (مصبوغ، متضرر، أو طبيعي).

قراءة المكونات: تجنبي المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية مثل السلفات والكحول، واستبدليها بمنتجات تحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت الأرجان، جوز الهند، أو الصبار.

تجربة المنتجات تدريجيًا: بدلًا من استخدام العديد من المنتجات الجديدة في وقت واحد، جربي كل منتج على حدة لتقييم تأثيره على شعرك.

الاستشارة: إذا كنتِ تشعرين بالحيرة، استشيري خبيرًا في العناية بالشعر للحصول على توصيات تناسب احتياجات شعرك.

نصائح إضافية للعناية بالشعر



ترطيب الشعر بانتظام: استخدمي ماسكات الترطيب العميق مرة أسبوعيًا، خاصة إذا كان شعرك يعاني من الجفاف أو التلف.

قص الأطراف بانتظام: تخلصي من الأطراف المتقصفة كل 6-8 أسابيع لتحافظي على مظهر صحي لشعرك.

تناول غذاء صحي: التغذية السليمة تلعب دورًا كبيرًا في صحة الشعر، لذا احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، الفيتامينات، والمعادن.

شرب الماء: الترطيب الداخلي مهم بقدر الترطيب الخارجي، فاحرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.