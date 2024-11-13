وصفة طبيعية لجمال ولمعان شعرك فى الشتاء

فى فصل الشتاء تنخفض درجات حرارة الطقس ما يؤثر على الشعر بشكل سلبي ويزيد من هيشانه وتقصفه لذا تحذر الفتيات كثيرا.

وتحرص بعض الفتيات على العناية الجيدة بالشعر من حيث الترطيب اليومي والتركيب الاسبوع العميق الذى يحميه من برودة الطقس ما يحافظ على جماله.

وصفة طبيعية لجمال شعرك فى الشتاء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لجمال ولمعان الشعر فى فصل الشتاء.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة عسل نحل

ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من العسل.

أضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية وتحقيق أقصى استفادة.

غطي شعرك بغطاء رأس بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي الوصفة لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

بعد مرور الوقت، اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على شعر صحي، ناعم، ولامع طوال فصل الشتاء.

جمال الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.