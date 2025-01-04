10 خطوات بسيطة للحصول على شعر ناعم، تعرفي عليها

الشعر الناعم اللامع هو هدف العديد من الأشخاص، ولكن يمكن للروتين اليومي أن يلحق الضرر بالشعر - سواء بسبب الشيخوخة أو عادات نمط الحياة أو تقنيات العناية بالشعر السيئة - يمكن للعديد من الأشياء أن تلحق الضرر ببشرة الشعر الرقيقة بالفعل.

بمرور الوقت، قد يتم تجريد الشعر من الزيوت الطبيعية، مما قد يؤدي إلى الجفاف، ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب الاكتفاء بالشعر الجاف والهش.

ويمكن علاج تنعيم الشعر الجاف والخشن بالعلاجات المنزلية، كل ما تحتاجه هو مزيج من المكونات المرطبة وعادات العناية بالشعر الصحية.

1. تعرف على نوع شعرك

من المهم فهم نوع الشعر قبل تجربة أي علاجات منزلية، ويمكن للشعر الجاف والخشن بالتأكيد أن يحتاج إلى بعض العناية الإضافية، لكن الشعر المستقيم قد لا يحتاج إلى الكثير من الزيت مقارنة بالشعر المجعد، وذلك لأن الزيوت الطبيعية من فروة الرأس تتحرك بسهولة عبر البشرة كلما كان الشعر مستقيمًا، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

على الرغم من أن السيدة قد تعرف نوع شعرها الآن، إلا أنه يمكن أن يتغير مع التقدم في العمر بسبب انخفاض إنتاج الزيوت الطبيعية، وقد يختلف الشعر أيضًا بناءً على المناخ الذي تعيش فيه والموسم.

2. زيت جوز الهند

أصبح زيت جوز الهند منتشرًا بشكل متزايد في منتجات التجميل، وعلى الرغم من أن الأبحاث أظهرت أن زيت جوز الهند يمكن أن يفيد البشرة الجافة، فقد تكون هناك أيضًا بعض الفوائد المحتملة لتنعيم الشعر أيضًا.

يمكن لزيت جوز الهند نفسه أن يخترق الجلد بعمق - ويمكن رؤية بعض هذه التأثيرات نفسها في جذع الشعرة.

يمكن البحث عن منتجات مشبعة بالفعل بزيت جوز الهند، أو يمكن وضع زيت نقي على الشعر بعد غسله بالشامبو، وإذا كانت النتيجة دهنية للغاية، فيمكن التركيز على أطراف الشعر فقط واستخدام الزيت كل يومين.

3. زيت الزيتون

تمت دراسة زيت الزيتون جيدًا لتأثيراته على الصحة الداخلية، ولكن هناك أيضًا أبحاث حول دوره في العناية بالشعر، ويُعتقد أن زيت الزيتون يمكن أن يعمل كحاجز ضد الماء، مما قد يساعد في منع جزيئات الماء من التمدد وإتلاف البشرة.

الجانب السلبي هو أن هذا النوع من الحاجز يمكن أن يجعل الشعر دهنيًا أيضًا، وللحصول على أفضل النتائج، ضعي كمية صغيرة من زيت الزيتون في طبقة رقيقة ومتساوية على أطراف الشعر مرة واحدة في الأسبوع.

4. زيت الأركان

يُعرف هذا الزيت المستخرج من مستخلصات فاكهة الأركان المغربية بخصائصه المرطبة.

أضاف مصنعو مستحضرات التجميل الزيت إلى العديد من الشامبو والبلسم والعلاجات، ولكن الشعر الجاف للغاية قد يستفيد أكثر من زيت الأركان النقي، بالإضافة إلى ذلك، لن تضطر إلى التعامل مع أي مواد كيميائية أو إضافات غير مرغوب فيها أخرى.

ضعيه كما تفعلين مع زيت الزيتون - في طبقة واحدة ومتساوية.

5. استخدمي قناع شعر أسبوعيًا

يمكن أن تكون الزيوت النباتية طريقة فعالة لإضافة الرطوبة التي يحتاجها الشعر الجاف، ولكن إذا كنت تفضلين عدم العبث بالزيوت النقية، فيمكن البحث عن قناع شعر جاهز للاستخدام بدلًا من ذلك.

يمكن أن يساعد قناع الشعر المستخدم أسبوعيًا الشعر على امتصاص الرطوبة بشكل أكثر فعالية للحصول على شعر أكثر نعومة بمرور الوقت، ضعيه على الشعر الرطب (وليس المبلل) بعد غسله بالشامبو، ثم اشطفيه بعد خمس دقائق

6. لا تغسليه بالماء الساخن

يمكن أن يتسبب الماء الساخن في إتلاف الشعر الباهت والجاف، اختاري الماء الفاتر بدلًا من ذلك.

ويمكن أيضًا جعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا عن طريق شطفه بالماء البارد عند الانتهاء من الترطيب، سيساعد هذا في شطف أي منتج زائد دون إزالة الرطوبة.

7. غسل الشعر بشكل استراتيجي

إذا كانت أطراف الشعر جافة وفروة الرأس دهنية، فستظل السيدة بحاجة إلى غسل شعرها بانتظام، لعلاج الجفاف والدهنية، قد تحتاج إلى تطبيق استراتيجية مختلفة.

حاول غسل فروة رأسك بالشامبو ثم ترطيب أطراف الشعر فقط، ويمكن أن يساعد هذا في تخفيف كل من الزيت الزائد في الجزء العلوي من الشعر مع تنعيم بقية خصلات الشعر.

8. غسل الشعر فقط كلما لزم الأمر

في سن مبكرة، يتم تعليمنا غسل شعرنا بالشامبو كل يوم، ولكن مع التقدم في العمر، يمكن أن يتغير الشعر، وقد لا يحتاج الشخص إلى غسله بالشامبو يوميًا على الإطلاق، في الواقع، قد يحتاج الأشخاص ذوو الشعر الجاف للغاية إلى غسله بالشامبو أسبوعيًا في أفضل الأحوال، ومن ناحية أخرى، إذا كانت فروة الرأس دهنية مقارنة بأطراف شعرك، فقد تحتاج إلى غسل شعرك كل يومين.

9. تجنبي استخدام الأدوات الساخنة

تعتبر مجففات الشعر ومكواة التجعيد ومكواة فرد الشعر من الأدوات الأساسية للعديد من تسريحات الشعر، ومع ذلك، يمكن للحرارة العالية لفترات طويلة أن تخلق فقاعات في بشرة شعرك مما يؤدي إلى تلف الشعر الذي يمكن أن يتكسر بعد ذلك، إذا كان عليك استخدام أدوات ساخنة، ففكري في النصائح التالية:

ضعي واقيًا من الحرارة قبل كل استخدام

استخدمي أقل إعداد حرارة ممكن

لا تستخدميه أبدًا على شعر مبلل للغاية — اتركي شعرك يجف في الهواء قليلًا أولًا

خذي فترات راحة أسبوعية لمساعدة شعرك على التعافي

10. تجنبي بعض تسريحات الشعر

يمكن أن تكون إكسسوارات الشعر طريقة ممتعة وسهلة لتغيير مظهرك، بعض الإكسسوارات، مثل الأربطة المطاطية، ضرورية حتى عند ممارسة الرياضة، ولكن بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي سحب وشد هذه التسريحات إلى إتلاف بشرة الشعر، ويمكن أن يؤدي هذا إلى الجفاف، وحتى تساقط الشعر المتقطع.

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