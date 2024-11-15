مشكلات الشعر عديدة وللأسف معظمها تحدث نتيجة قلة العناية بالشعر، كما حيث الترطيب والتغذية ما يؤثر على مظهره بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات كثيرا على علاج مشكلات الشعر بالطرق الطبيعية حيث الترطيب اليومى وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تعيد جمال الشعر وتقضى على مشاكله.

وصفة طبيعية لعلاج مشكلات الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تساعد في التخلص من جميع مشكلات الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة زيت الأرجان

ملعقة كبيرة زيت الخروع

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة كبيرة من جل الصبار

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا.

ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق لتنشيط الدورة الدموية.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

بعد ذلك، اغسلي شعرك بشامبو طبيعي خفيف.

للحصول على أفضل النتائج، يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

هذه الوصفة الطبيعية تجمع بين العديد من المكونات الفعّالة التي تعالج معظم مشكلات الشعر وتمنحه الصحة واللمعان الطبيعي.

مشكلات الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.