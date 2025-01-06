أهنئكم جميعًا بالعام الجديد 2025م وعيد الميلاد المجيد طالبين من الله أن يكون هذا العام مملوءًا سلامًا وخيرًا وهدوءًا وطمأنينة، فى ليلة الميلاد سكان بيت لحم يسألون أين نجم الميلاد؟! لماذا إختفي نوره؟ إنه خلف الغيمة؟ ياللهول أنها ليست غيمة بل دخان القنابل حجب نور النجم! له رائحة البارود المحترق، دخانًا يخفي قبة السماء! يعكر الأنفاس ويملأ الصدور بالضيق والألم..

يهرب الناس هنا وهناك، لقد غاب النجم وغابت معه فرحة الميلاد والقلب أسيف، والبهجة خجلة، ولا منفعة للعيون العالقة بجماله، لم تعد تلمع بوهج نوره، بل مطفأة برماد الدخان، وهباب الحرائق الساقط يسود الوجوه، ويلوث الهواء، وتظلم أرض النور، والنور خلف خلف الدخان ودخان الحرب يتصاعد، يخفي النجم، ويتحداه، وحرائق الأطماع تهدد هنا وهناك، وأصوات الأطفال غابت، ضاعت بين الهجمات، وانكتمت صرخات الرضعان!

وصارت العمائر شموع مدخنة وأعشاش الحمائم مهجورة، لعل أصحابها ماتوا أو هربوا، وتركوا أعشاشهم تبددها رياح الغضب، والعصافير المذعورة تسقط، تتخبط من هول الأصوات، تفر وتهرب علي غير إرادة تطلب النجاة! والأغنام في الحظائر ماتت! وحزن الرعاة طغي، والموت حل في البادية، ومع صوت التفجيرات تسمع الأنين وفي الرامة، نوح وبكاء وعويل..

راحيل الأم تبكي علي أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم ليسوا بموجودين، وصوت أسيف مكتوم، يخرج من جنبات جدران البيت المنهدم، يبحث عن الأحباب! يهمس.. كلما إشتدت علينا ضربة وسئمنا ذات يوم حربنا، كلما هبت رياح فإجتنت زرعنا النامي، وهزت غرسنا، أنا وحدي حائر، بل عاجز، أنا يا نجم غريب ههنا، لقد طالت الأيام وخمدت الأنفاس وإنتشرت الأمراض، وتمادي الجوع وزال السلام من أرض السلام، والضمائر نائمة! والقلوب فاترة، والمبادئ دمرت، والحناجر ساكتة!

وتشامخ آخاب، وطغت إيزابل، ودفن الأحباب، في أرض السلام، ألا تقوم يا مولود المذود؟ وترد الطغاة؟ وتبدد ظلمة الضياع؟ وتعد بالإنتقام من فاعلي الآثام؟ وتطفأ النيران؟ وتزيل الدخان؟ وترجع الشعاع وينتشر النور؟ وتعد بالحياة، وتطبطب علي القلوب، وتبدد الظلمات، وتنشر الأنوار، وتعمر البلدان..

وتنقي السماء، وتروي شجرة الميلاد، فترجع الطيور وتغرد من جديد، وترقص علي الأغصان، وتنشد الأطفال أناشيد الميلاد، ويمسك الفتيان بآلات الغناء، ويرتل الشباب علي أنغام الفتيان لعيد الميلاد، ويعود النجم بنوره يملأ الأرجاء، وسلام المولود يعم الضياع..

وتفرح السماء بأرض السلام كوعد الكتاب "المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة" فلنطلب من الله أن يهب لنا سلامًا لا يتزعزع وكل خير وبركة وأن ينعم على بلادنا العزيزة مصر والعالم بالسلام فى كل أرجائه، وأن يحفظ البشرية من الحروب والأوبئة وأن يرفع عنها الغلاء وسيف الأعداء.

وكل عام وحضراتكم بخير.

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