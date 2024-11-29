المطران عطا الله حنا: أعياد الميلاد دعوة لوقف الحرب وتحقيق العدالة في فلسطين

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية في كنيسة القيامة بمدينة القدس، ضمن زيارة تستغرق عدة أيام تشمل التجول في الأماكن المقدسة.

استهل اللقاء بالصلاة والدعاء من أجل وقف الحرب ونزيف الدم في غزة، مشددًا على أهمية رفع الصوت المسيحي عالميًا لتحقيق العدالة والسلام في فلسطين.

رسالة الميلاد: دعوة للسلام وإنهاء الحروب

وفي حديثه مع الوفد، قال المطران حنا: "مع بدء الاستعدادات للأعياد الميلادية المجيدة، نتمنى أن تتوحد الكنائس المسيحية في العالم للصلاة من أجل فلسطين، أرض الميلاد، ولإنهاء حرب الإبادة التي تشهدها غزة وتحقيق السلام العادل لشعبنا".

وأضاف: "نرفض الحروب وثقافة العنف والدمار، وندعو إلى احترام حق كل إنسان في العيش بحرية وسلام بعيدًا عن آلة الموت".

جرائم غزة... معاناة بلا حدود

وصف المطران حنا ما يتعرض له سكان غزة بأنه "جريمة العصر"، مؤكدًا أن الحصار والقصف والتجويع تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقال: "لا يجوز أن يستمر هذا العقاب الجماعي لشعب محاصر يحق له أن ينعم بالحياة مثل باقي شعوب العالم. لقد توقفت الحرب في لبنان واستبشر اللبنانيون خيرًا، فمتى يحين دور غزة لتتنفس الصعداء؟".

ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف الجرائم التي ترتكب بحق أكثر من مليوني إنسان يعانون تحت وطأة القصف والتجويع والتنكيل، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة يتجاوز قدرة العقل البشري على الاستيعاب.

القدس والضفة الغربية... امتداد للمعاناة

كما أطلع المطران الوفد القبرصي على الأوضاع المأساوية في الضفة الغربية والقدس، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة. وأكد أن الكنائس المسيحية في جميع أنحاء العالم مطالبة برفع صوتها ضد الحروب ومن أجل السلام.

أمل بالعدالة والسلام

واختتم المطران حنا اللقاء بالإجابة عن استفسارات الوفد الزائر، مجددًا رسالته بأن الأعياد الميلادية يجب أن تكون مناسبة للتأمل والعمل من أجل إنهاء المعاناة وبناء عالم أكثر عدلًا وسلامًا، حيث ينعم الشعب الفلسطيني بحقه الطبيعي في الحياة الكريمة.

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