المطران عطا الله حنا: فلسطين أرض الميلاد والسلام المتعطشة للعدالة

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفدًا كنسيًا من النرويج في كنيسة القيامة بالقدس القديمة.

وأعرب المطران عطا الله حنا عن سعادته بالزيارة التي وصفها بأنها تحمل دلالات إنسانية عميقة، خاصة في فترة الاستعداد لعيد الميلاد المجيد.

وأكد المطران حنا خلال اللقاء عراقة الحضور المسيحي في الأرض المقدسة، مشيرًا إلى أن فلسطين ليست مجرد موقع تاريخي، بل هي "أرض الميلاد والتجسد والفداء".

ودعا المحتفلين بعيد الميلاد في جميع أنحاء العالم إلى الالتفات إلى فلسطين، التي تعاني من نزيف مستمر بسبب الاحتلال والظلم، قائلًا: "نور الميلاد الحقيقي بزغ من مغارة بيت لحم، ومن المؤسف أن يحتفل الكثيرون بعيد الميلاد دون أن يتذكروا أرض الميلاد المتعطشة للعدالة والسلام".

دعوة للكنائس العالمية إلى التضامن مع القضية الفلسطينية

وتحدث المطران عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصًا في غزة التي تواجه حرب إبادة، بالإضافة إلى الممارسات الظالمة في الضفة الغربية والقدس. ووجه نداءً للكنائس المسيحية في العالم لرفع الصوت عاليًا من أجل تحقيق العدالة ونصرة الفلسطينيين، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر تصفية القضية الفلسطينية، بل من خلال إيجاد حل عادل يكفل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، قدم المطران حنا للوفد وثيقة "كايروس فلسطين"، التي تعكس رؤية الشعب الفلسطيني لتحقيق العدالة والسلام، إلى جانب تقرير تفصيلي حول الظروف الصعبة في القدس وغزة.

وأجاب على أسئلة واستفسارات الوفد، مشددًا على أهمية تذكير العالم بالمكانة الروحية والتاريخية لفلسطين، وداعيًا إلى العمل الجماعي من أجل إنهاء المعاناة المستمرة وضمان مستقبل مشرق لأرض السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.