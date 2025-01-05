أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة بأسعار المياه المعدنية وتراجع سعر الدولار.. حقيقة طرح البنوك أوعية ادخارية جديدة.. طريقة حذف حساب إنستاباي.. إزاي تستعلم عن "الآي سكور" برقمك القومي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

أسعار المياه المعدنية بالأسواق

أسعار المياه المعدنية بالأسواق، سجلت أسعار زجاجة المياه المعدنية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الأكشاك والمحال التجارية، يصل سعر زجاجة المياه صغيرة الحجم لبعض العلامات التجارية إلى 6 جنيهات مقابل 4 جنيهات هو السعر السابق، الذي لم يمر على رفعه أيضًا أكثر من 3 شهور، إذ كانت تباع الزجاجة بـ 3 جنيهات.

أسعار المياه المعدنية ارتفعت رغم انخفاض الإقبال على شراءها

وأوضح أحد التجار لـ «فيتو» أنه بالرغم من انخفاض معدلات الإقبال على شراء المياه المعدنية، بالتزامن مع فصل الشتاء مقارنة بالصيف؛ فإن أسعار المياه المعدنية ارتفعت إما رسميًا بإعلان إحدى الشركات، أو عشوائيًا وفقًا رغبة بعض التجار.

زيادة أسعار المياه المعدنية اقتصرت رسميًا على «أكوافينا»

وأشار إلى أن زيادة أسعار المياه المعدنية اقتصرت رسميًا على العلامة التجارية «أكوافينا» فقط، إذ أرسلت شركة بيبسي كولا مصر قائمة للتجار تتضمن أسعار مياه أكوافينا للزجاجات الصغيرة والكبيرة الحجم.

سعر المياه المعدنية في الأسواق

أسعار مياه معدنية أكوافينا بعد الزيادة

وأضاف أنه وفقًا للقائمة المرسلة من الشركة والتي تم تطبيقها في يناير الجاري؛ فإن سعر زجاجة مياه أكوافينا وزن 600 مل بلغ بعد الزيادة 5.5 جنيه، بينما يبلغ سعر زجاجة مياه أكوافينا وزن 1.5 لتر نحو 8.5 جنيه.

سعر المياه المعدنية في الأسواق

بعض التجار رفعوا أسعار زجاجات المياه المعدنية لباقي العلامات التجارية

وتابع: أنه بالرغم من أن الزيادة رسميًا في منتج علامة تجارية واحدة إلا أن بعض التجار رفعوا أسعار زجاجات المياه المعدنية لباقي العلامات التجارية من تلقاء أنفسهم؛ بنفس الزيادة المقدرة بجنيهين.

سعر المياه المعدنية في الأسواق

أسعار المياه المعدنية لبعض العلامات التجارية في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار المياه المعدنية لبعض العلامات التجارية في الأسواق، وجاءت كالأتي:

اسعار المياه المعدنية في الأسواق

بلغ سعر كرتونة مياه لافي وزن 600 مل عدد 20 زجاجة نحو 79 جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة مياه أكوافينا وزن 18.9 لتر نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر كرتونة مياه دساني وزن 1.5 لتر عدد 12 زجاجة من 96 إلى 107 جنيهات.

بلغ سعر مياه بيوفانا 600 مل كرتونة 20 زجاجة نحو 102 جنيه.

بلغ سعر مياه بيورلايف نستلة وزن 1.5 لتر كرتونة 12 زجاجة نحو 100 جنيه.

بلغ سعر زجاجة مياه نستلة وزن 5 لترات نحو 34 جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة مياه إيفيان وزن 500 مل نحو 78 جنيهًا.

اسعار المياه المعدنية في الأسواق

سعر المياه المعدنية لبعض العلامات التجارية في الأسواق

بلغ سعر مياه معدنية كارفور وزن 1.5 لتر نحو 7 جنيهات. تراوح سعر مياه معدنية إيلانو وزن 1.5 لتر كرتونة عدد 12 زجاجة من 81 إلى 91 جنيهًا. تراوح سعر مياه معدنية إيلانو وزن 600 مل كرتونة عدد 20 زجاجة من 81 إلى 96 جنيهًا. بلغ سعر مياه شرب أكوا دلتا وزن 1.5 لتر كرتونة عدد 12 زجاجة نحو 93 جنيهًا. بلغ سعر زجاجة مياه إيلانو وزن 1.5 لتر نحو 7.50 جنيه. بلغ سعر مياه داساني وزن 1.5 لتر نحو 8.5 جنيه.

سعر المياه المعدنية في الأسواق

أسعار زجاجة المياه المعدنيةفي الأسواق

بلغ سعر مياه إيلانو وزن 600 مل نحو 4.5 جنيه.

بلغ سعر كرتونة مياه إيلانو وزن 1.5 لتر عدد 6 زجاجات نحو 49 جنيهًا.

بلغ سعر مياه معدنية سان بينيدتو وزن 250 مل نحو 73 جنيهًا.

بلغ سعر مياه معدنية سان بينيدتو وزن 500 مل نحو 93 جنيهًا.

بلغ سعر مياه معدنية سان بينيدتو وزن لتر نحو 117 جنيهًا.

تراجع جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه فى البنك المركزى مساء اليوم

سعر الدولار اليوم ، تراجعت أسعار صرف الدولار بشكل مفاجئ بنحو 5 قروش خلال ختام تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزى المصرى.

وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

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الدولار - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.70 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.66 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.66 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.66 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك الاسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية حوالي 50.72 جنيه للشراء و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول حوالي 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

الدولار - فيتو

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

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الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

هل تطرح البنوك أوعية ادخارية جديدة بعد انتهاء شهادة الـ27%؟ خبير يوضح

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إنه مع قرب استحقاق شهادات الـ27% بنكي الأهلي ومصر، فإن البنوك تفكر في أوعية ادخارية جديدة للاحتفاظ بقيمة الشهادات الادخارية.

أوعية ادخارية جديدة بالبنوك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البنوك تفكر الأن في أوعية جديدة لعدم خروج مبلغ الشهادات الادخارية المقدر بـ700 مليار جنيه خارجها.



مبلغ الشهادات الادخارية

وأكد: في حال خروج مبلغ الشهادات الادخارية الـ700 مليار جنيه من البنوك الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على معدلات التضخم.



وتابع: يمكن للبنوك طرح شهادات ادخارية جديدة بنفس الفائدة أول أقل قليلا لضمان السيطرة على التضخم، ويجب أن يكون هناك تصور للتعامل مع المبالغ الكبيرة.

ارتفاع سعر الدولار

وأشار: لو انتهت الشهادات الإدخارية سينعكس ذلك على ارتفاع سعر الدولار لأن المواطن الذي لا يحب المخاطرة سيفضل السيولة في المنزل وإستهلاكها تدريجيا أو من خلال البحث عن الملاذات الاَمنة ومنها شراء الدولار أو الذهب أو العقار وهو ما يؤدي الي ارتفاع سعر النقد الأجنبي.



نصيحة للقطاع المصرفي

وأختتم: ننصح الجهاز المصرفي الإبقاء على شهادات الإدخار قدر الإمكان بنفس الفائدة الـ27% أو تخفيضها قليلا.

طريقة حذف حسابات العملاء من على تطبيق انستاباي

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة حذف حساباتهم علي تطبيق انستاباي وإعادة التسجيل مرة أخري.

وأوضح مسئولو التطبيق أنه بمجرد إزالة التطبيق من على الهاتف المحمول للعميل يتم إيقاف الإستخدام.

رسوم انستاباي

وبدأ البنك المركزي اعتبارا من أول يناير 2025 تطبيق قرار مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

وقال البنك إن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

وأضاف البنك في بيان له أن هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

يذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

ويبحث الكثيرين عن الحد الأقصى لعمليات السحب من تطبيق إنستا باي شهريا.

وكشف مسئولون عن التطبيق أن الحد الأقصى للسحب شهريا من خلال استخدام إنستا باي 400 ألف جنيه.

حدود السحب من إنستا باي

وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.

وزير المالية: التحول للدعم النقدي يوفر الكثير من سلاسل الإمداد

كشف أحمد كوجك وزير المالية، تطورات ملف التحول من الدعم السلعي أو العيني إلى الدعم النقدي، في ظل النهج الذي تتبعه وتتجه إليه الحكومة الفترة الأخيرة

ميزة التحول إلى الدعم النقدي

وأوضح “كوجك” خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: التحول إلى الدعم النقدي سيوفر الكثير من سلاسل الإمداد، وأي وفر في الميزانية سنوجهه إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

نقاش التحول للدعم النقدي

وأشار وزير المالية: "مسألة الدعم النقدي فيه نقاش طويل.. ومش هنعمل حاجة تضر حد، وعندما ينتهي نقاش الدعم النقدي سنبدأ باتخاذ الإجراءات بناء على ما تسفر عنه المناقشات".

أخبار إيجابية بالميزانية

ولفت: الميزانية الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين في العام المالي الجديد، ونسعى لخفض خدمة الدين، وهذا هو الشغل الشاغل للدولة في المرحلة اللي جاية.



إزاي تستعلم عن "الآي سكور" برقمك القومي، والبنوك التي تقدم الخدمة

آي سكور، تهتم فئة كبيرة من المواطنين بالبحث عن معرفة التقرير الائتماني الخاص بهم “الآي سكور” بالرقم القومي.

وهو ما تستعرضه لكم “فيتو” خلال السطور التالية:

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البنوك - فيتو





استعلام آي سكور بالرقم القومي

ويحتوي التقرير الائتماني على بيانات التسهيلات الائتمانية التي تخص المقترض، من عدد القروض وكذلك مدى الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، فضلًا عن الأرصدة لكل تسهيل ائتماني.

ويتضمن عدد أيام التأخير وكذلك المبالغ المتأخرة، فضلًا عن أي بيانات يتم الاقرار بها من قبل البنوك وأيضًا الشركات المشتركة بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

هناك عدد من الخطوات لاستعلام آي سكور بالرقم القومي كالتالي:

• إرسال رسالة نصية من خلال رقم شركة الاستعلام الائتماني “16262”.

• إرسال المستندات اللازمة من صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، على أن يكون ساري.

• سيرسل البنك صورة من الملف الائتماني الخاص بك، وتشمل جميع المعلومات.

تقرير استعلام ذاتي ايسكور

ويُمكن لعملاء الائتمان الحصول على تقرير استعلام ذاتي من خلال التوجة إلى البنوك التي يتعامل معها ائتمانيًا، والتقدم بطلب الحصول علي تقرير “استعلام ذاتي”.

المحافظ - فيتو

أماكن استخراج التقرير الائتماني

بنـك القاهرة.

بنك التعمير والإسكان.

بنك الإمارات دبي الوطني.

بنك أبو ظبي التجاري.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

البنك العربي.

بنك المؤسسة العربية المصرفية.

البنك المصري الخليجي.

عضو غرفة الجيزة التجارية: الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على تجاوز الأزمات

أكد السيد أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما أسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار للسوق النقدية، وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنوك المصرية.

تحسين مناخ الاستثمار

وأشار عضو غرفة الجيزة التجارية إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار سواء الاستثمار المحلى أو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات، والحوافز والتسهيلات الضريبية والمبادرات التمويلية فضلًا عن دفع القطاعات الإنتاجية وهو ما أسهم في خلق فرص استثمارية واعدة.

الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تجاوز الأزمات

أوضح " جابر" أن ن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تجاوز الأزمات وهو ما يؤكده تقارير المؤسسات المالية الكبرى في العالم، ومن أهمها توقعات فيتش سوليوشنز، بأن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل لنحو 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026 وكذلك توقعات بنك جي بي مورجان بان يرتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم الذي يبدأ من شهر يوليو المقبل، كما أشار « الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بأن تحويلات المصريين بالخارج بلغت أكثر من 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وأشارت منصة "بيزنيس أفريكا" وهى من أهم المنصات المتخصصة في الشأن الأفريقي أن مصر ضمن قائمة أفضل 10 وجهات إفريقية للسفر والسياحة في 2025، وإن فيها تنوع أكتر من أى وقت مضى فيما توقع جولدمان ساكس فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما غيرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية منها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ثم قامت برفع التصنيف الائتماني.

الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي



ونوه عضو غرفة الجيزة التجارية أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الأمر مقتصرًا علي قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، فقد أصبح الاقتصاد المصرى يتميز بتنوع مصادر الدخل، حيث تلعب القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية أدوارًا محورية كما أسهمت سياسات التحفيز والاستثمار التى اعتمدتها الحكومة فى دعم القطاعات الأساسية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وشدد أحمد جابر، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم من أجل تلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وهو ما يؤكد عليه اجتماعات فخامته ودولة رئيس الوزراء المتتالية مع اعضاء الغرف التجارية وكبار المستثمرين بعدد من الدول، ليعرض خلالها رئيس الوزراء عددا من الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة، وما أقرته الحكومة من محفزات فى قطاعات مستهدفة، مثل الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، سيتم تطويرها والعمل على استكمالها خلال العام الحالى.

توقعات وول ستريت الأمريكية لأسعار النفط والذهب في 2025

وول ستريت ، تشهد "وول ستريت" انقسامًا حول ما إذا كان الذهب سيواصل الارتفاع بقوة خلال 2025، لكن المراهنين على صعوده حسب “بلومبرج” يرونه وسيلة تحوط جيدة وسط عدم وضوح الرؤية حيال الاقتصاد الكلي، ومن جانب آخر، قد يؤدي تحسن النمو وبناء البنية التحتية التكنولوجية (مراكز البيانات ومحطات الكهرباء) إلى دعم أسعار المعادن الأساسية، حيث لا يوجد رهان كبير على صعود أسعار النفط في العام الحالي على خلفية الفائض المتوقع بالمعروض.

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وول ستريت - فيتو

وفيما يلي أبرز توقعات البنوك والشركات الأميركية حول أداء الذهب والمعادن الأساسية والنفط في 2025، كما رصدتها "بلومبرج".

"بي إن بي باريبا":



ترى"بي إن بي باريبا" أن قوة الدولار الأمريكي واستمرار تمهل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيال خفض أسعار الفائدة سيحدان من ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد تسجيل مستويات قياسية جديدة أوائل 2025.

حيث شهد الذهب خلال العام الجاري أداءً قويًا قاده إلى ارتفاعات بلغت 27%، وتشير التوقعات إلى أنه لا يزال أمامه مزيد من الصعود.

بي إن بي باريبا - فيتو

"سيتي جروب":

تتوقع أن تنخفض أسعار النفط تدريجيًا إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول منتصف 2025، على أن تستقر حول هذا المستوى.

“سيتي جروب” - فيتو

شركة "إنفيسكو":

تقول شركة "إنفيسكو"، إن القروض المصرفية والسندات الاستثمارية والسلع الأساسية، بينما ليس من المتوقع أن تتألق أسعار الذهب والأسهم، عند مواجهة خيارات صعبة، نميل حاليًا إلى الخيارات الأكثر مخاطرة (نظرًا لاعتقادنا أن الاقتصادات ستتسارع في نموها).

شركة "إنفيسكو" - فيتو

شركة "ماكواري جروب":

تتوقع شركة "ماكواري جروب"، حدوث فائض كبير في سوق النفط خلال 2025، حتى مع افتراض استمرار كبح الإمدادات السعودية، رغم ذلك، نرى مجالًا لتقلبات كبيرة، نرفع توقعاتنا السنوية بصورة طفيفة، إذ من المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 66 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 65 دولارًا تقريبًا.

حيث شهدت صادرات النفط الخام السعودية ارتفاعًا في ديسمبر إلى أعلى مستوياتها خلال تسعة أشهر، يأتي هذا بعد أن اتفق تحالف " أوبك+ " على تأجيل زيادة إنتاج النفط حتى أبريل.

شركة "ماكواري جروب" - فيتو

"يوني كريديت":

إذا لم تتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لتتحول إلى صراع إقليمي أوسع نطاقًا، نتوقع أن يسعى "أوبك+" إلى الإبقاء على سعر خام برنت عند حوالي 75 دولارًا للبرميل.

"يوني كريديت" - فيتو

"بنك أوف أميركا":

يتوقع "بنك أوف أميركا" أن ترتفع أسعار السلع في نهاية المطاف في 2025؛ إذ يُتوقع أن تقفز أسعار المعادن الأساسية والثمينة (ليرتفع سعر النحاس 17%، على أن تبلغ قيمة الذهب 3 آلاف دولار للأونصة)؛ لكن أسعار النفط ستسلك مسارًا معاكسًا (من المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت 65 دولارًا للبرميل، بانخفاض 20% عن 2024).

"بنك أوف أميركا" - فيتو

"بي سي إيه ريسيرش":

نتوقع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ونرجح تراجع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية ضمن قطاع السلع الأساسية، وتميل لترجيح استمرار قوة الذهب حتى تظهر أدلة قوية على أن مشتريات البنوك المركزية بدأت تضعف، ننصح المستثمرين بشراء الذهب عند أي انخفاض في سعره.

شراكة استراتيجية بين مصر للتأمين والعين الأهلية للتأمين

شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بين الشركتين، وكذا تطوير منتجات التأمين وتبادل الخبرات العلمية، وتحسين مستوى التدريب وتبادل الخبرات، بما يصب في مصلحة الشركتين.

كما يسهم البروتوكول في مواجهة التطورات والتحديات في سوق التأمين، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية المستقبلية لتعزيز التعاون العربي في مجال التأمين، حيث وقع البروتوكول عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين ومحمد مظهر الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين.

ويعد هذا البروتوكول خطوة هامة للتعاون من أجل تحقيق تحول رقمي متكامل في صناعة التأمين، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وكذا زيادة سرعة وكفاءة التعاملات، كما يعتبر البروتوكول نافذة نحو المزيد من التعاون المستقبلي في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، ويعزز من القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

حسن الخطيب: تحقيق رؤية مصر 2030

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على دعم الوزارة لهذه الخطوة الاستراتيجية الهامة، والتي تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل والتعاون العربي من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع هام كقطاع التأمين من خلال شراكة فريدة بين شركتين كبيرتين تتمتعان بخبرات متميزة

واشار إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار والتقدم التكنولوجي بما يعزز من مكانة المنطقة العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي، وخطوة هامة نحو مستقبل مستدام.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن هذا التعاون سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، وتعزيز مكانة مصر والإمارات في مجال الخدمات المالية.

وأوضح «الخطيب» أن هذا البروتوكول سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة كما سيسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات متميزة للعملاء

واشار إلى أن هذا التعاون يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كالابتكار والشمول المالي، كما أنه سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات.

ومن جانبه قال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الحلول الرقمية المبتكرة في صناعة التأمين من خلال تطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية من خلال تطبيق تقنيات حديثة، بالإضافة إلى التعاون في تطوير وبناء القدرات البشرية بالشركتين من خلال إعداد وتصميم البرامج التدريبية المتميزة وتبادل الخبرات من أجل تعزيز مهارات العاملين بقطاع التأمين باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في التطوير والابتكار، هذا بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المنتجات والخدمات التأمينية مما سيعود بالأثر في خدمة العملاء والنهوض بمستويات الخدمات التأمينية المختلفة.

وبدوره أوضح محمد مظهر الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين أن هذا البروتوكول يعد خطوة أولى نحو المزيد من الشراكات والتعاون المشترك، مؤكدا أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تقديم حلول تأمينية متميزة وأكثر مرونة، وسيتيح للشركتين الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التأمين الرقمي، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للسوق العربي على المستوى العالمي.

حضر مراسم التوقيع السيد خالد البادي الرئيس التنفيذي لمجموعة البادي للتجارة والاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية في شركة مصر للتأمين.

هل نشهد تكرارا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025؟ وزير المالية يرد

قال أحمد كوجك وزير المالية: إن التحديات لم تنته في 2024، ولكن إن شاء الله 2025 تكون أفضل، ونستعد للإعلان عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، والحكومة ستتحمل 70% من التكلفة

زيادة أسعار البترول والكهرباء في 2025

وأكد خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” أنه لا زيادة في أسعار البترول والكهرباء خلال 6 أشهر، ونسعى لتنفذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة والتأثير المطلوب.

موقف قطع الكهرباء في 2025

وأوضح انه لن يشهد المواطنون تكرارًا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2025، لاسيما أن الربط الشبكي مع دول الجوار مثل السعودية يسيرعلى قدم وساق، وهذا يؤثر في عدم قطع الكهرباء.

إضافة 7 آلاف ميجا وات من الطاقة الجديدة

ولفت إلي إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة إلى شبكة الكهرباء في الصيف المقبل، مشيرًا إلي سداد حوالي 25% إلى 30% من متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع البترول.

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