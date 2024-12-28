حصاد الكهرباء في 2024.. 1.2 مليار دولار تنهي أزمة تخفيف الأحمال.. جهود كبيرة لإضافة طاقات متجددة من مشروعات الشمس والرياح.. وخطة مكبرة لتأمين الطاقة بصيف 2025

شهد قطاع الكهرباء خلال عام 2024، العديد من أعمال التطوير لضمان استمرار التغذية الكهربائية للمواطنين، وتوديع أزمة تخفيف الأحمال بعد استمرارها لأكثر من عام كامل، بسبب نقص المواد البترولية والغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، فضلا عن جهود التوسع في محطات إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

خطة الدولة للقضاء على أزمة تخفيف الأحمال

ويعد القضاء على أزمة تخفيف الأحمال من أهم إنجازات الدولة خلال عام 2024، وذلك من خلال خطة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية للمواطنين عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الاعتماد على الوقود بتكلفة تتجاوز الـ4 مليارات دولار.

وخصصت الحكومة مليار و200 مليون دولار لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى خلال أشهر الصيف الماضي، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتوفير ما يقرب من 500 مليون دولار تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج هذه القدرات.

تأمين مصادر الطاقة المتجددة لضمان استقرار الشبكة

وتعمل الدولة، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع الكهرباء إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وتضمنت إنجازات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهريا، كما تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42 ألف كيلومتر مربع لهذه المشروعات، كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

توقيع اتفاقيات إنتاج قدرات كهربائية مع القطاع الخاص

ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة إيميا باور الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.

ووقعت الوزارة أيضا إتفاقيتي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، كما تعمل الوزارة أيضا على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

وانطلاقا من خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بـمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، فضلا عن مشروعات الربط الكهربائي مع دول قارة أوروبا عبر إيطاليا واليونان بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار.

وعلى صعيد محطات الطاقة النووية، تسارع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العمل بمشروع محطة الضبعة النووية، حيث يعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي والتجاري اعتبارا من شهر أغسطس الماضي على أن تعيد الوزارة تقييم أسعار الشرائح وفقا لأسعار الصرف وجاءت الأسعار كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشا

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

فيما جاءت الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري كالتالي:

- الشريحة الأولى.. من ٠ إلى ١٠٠ كيلو وات بسعر ٨٥ قرشا

- الشريحة الثانية.. من ١٠١ إلى ٢٥٠ كيلو وات بسعر ١٦٨ قرشا

- الشريحة الثالثة.. من ٢٥١ إلى ٦٠٠ كيلو وات بسعر ٢٢٠ قرشا

- الشريحة الرابعة.. من ٦٠١ إلى ١٠٠٠ كيلو وات بسعر ٢.٢٧ قرش

- الشريحة الخامسة أكثر من ١٠٠٠ كيلو وات بسعر ٢.٣٣ قرش

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية الجديدة

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محاسبة العدادات الكودية القانونية بسعر شرائح الكهرباء المطبقة على العدادات القانونية الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع والمعلنة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص العدادات الكودية الجديدة والتي يتم تركيبها حاليا بالوحدات والعقارات المخالفة والعشوائية أو التي كانت تعمل بنظام الممارسة في توصيل التيار، فسيتم محاسبتها بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش كيلو وات ساعة وهي نفس قيمة محاسبة سارقى التيار الكهربائي.

تأمين الطاقة الكهربائية لصيف 2025

وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، إضافة 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المقبل لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال.

وتضمنت خطة الوزارة إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات وتشمل إضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس طاقة شمسية التى تم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات بمشروع أمونت طاقة رياح الجارى تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لاول مرة فى مصر، كما تستهدف الخطة إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، وسيتم الانتهاء من 200 ميجا وات خلال الأيام القليلة المقبلة، و450 ميجا وات سيتم ربطهم بالشبكة القومية للكهرباء بحلول شهر مايو المقبل.

وتستهدف الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة قبل صيف 2025 فى توفير 500 مليون و800 ألف جنيه يوميا تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء، فضلا عن البدء التشغيل لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والمقرر دخوله الخدمة بحلول مايو المقبل بقدرة 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى على أن يتم اتمام التشغيل الكلي للمشروع قبل نهاية العام المقبل باجمالي 3000 الف ميجاوات، وهو مشروع بين اكبر شبكتين للكهرباء في الوطن العربي.

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