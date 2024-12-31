المشاط: مؤشر الإنتاج الصناعي يحقق نموا بنسبة 6% خلال الربع الأول من 2024-2025

قالت الدكتورة المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة يدفع النمو للارتفاع في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%.

قطاع الصناعات التحويلية

وأضافت المشاط، في تعليقها على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول من عام 2024/2025، أن تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج تدفع قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة 7.1%.

مؤشر الإنتاج الصناعي بدون الزيت الخام

وأوضحت، أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية يحقق نموا موجبًا بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول، مشيرة إلى أن الصادرات ترتفع بنسبة 3.9% إلى 10.46 مليار دولار، ونمو صادرات الأدوية بنسبة 26.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.

الدكتورة رانيا المشاط، فيتو

قطاع النقل والتخزين

وأشارت إلى أن قطاع النقل والتخزين ينمو بنسبة 15.6% نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات، موضحة أن زيادة استثمارات شركات الاتصالات وأعداد مستخدمي الهواتف الثابتة والمحمولة تحافظ على النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2%.

استمرار نمو قطاع السياحة

وأكدت على استمرار نمو قطاع السياحة بنسبة 8.2% مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية، و5.3% و4.6% نمو قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة على الترتيب، مشيرة إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية يدفع نشاط قطاع قناة السويس للتراجع بنسبة 68.4% نتيجة انخفاض إيرادات القناة.

وتابعت: رغم انخفاض النمو، هناك توقعات بزيادة نشاط قطاع الاستخراجات مع توجه الدولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتوسع في مشروعات التنقيب.

نمو الناتج الـمحلي الإجمالي

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تسجيل الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.

استعادة استقرار الاقتصاد الكلي

وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يرجع إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعززت هذه النتائج المؤشرات الدورية الدالة على بوادر إيجابية لتحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نموًا موجبًا بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، وكذلك التحسن النسبي لمؤشر مديري المشتريات العام، وبالأخص المؤشر الفرعي للتصدير والذي يشير إلى استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير، فضلًا عن ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى 51 نقطة نتيجة لتحسن غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.

ومن المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم البناء الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص. وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار نمو الناتج ليصل إلى 4% خلال العام المالي 2024/2025.

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