ضبط 300 كرتونة مياه معدنية ومواد غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الرقابة التموينية بمدينة العاشر من رمضان والجهات المختصة الأخرى، حملة مكبرة على المخازن والمخابز للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها.

ضبط 200 كرتونة مياه معدنية و100 كرتونة مواد غذائية بالعاشر من رمضان

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كرتونة مياه معدنية و100 كرتونة مواد غذائية بإجمالي وزن 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمخزن مواد غذائية بالعاشر من رمضان، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 14234 ضد صاحب المخزن.

كما تم ضبط طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحى بالعاشر من رمضان، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المخبز برقم 14235.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين الشرقية يضبط 11 طن زيت مجهول المصدر في بلبيس

وقال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم شن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

وجاء ذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين من تحرير المحاضر ومصادرة المضبوطات إذا لزم الأمر.

كما تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قوره وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية التي يمثلها أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس لفحص شكاوى المواطنين.

ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام بناحية إحدى قرى مركز بلبيس

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام بناحية إحدى قرى مركز بلبيس، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة منها التحفظ 500 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زنة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها 6 أطنان زيت طعام معبأ 500 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زيت زنة 700م بإجمالي كمية قدرها 4 أطنان و200 لتر زيت طعام معبأ.

التحفظ على 700 لتر زيت طعام سايب بالخزانات غير مصحوبة بالمستندات الدالة

وكذلك التحفظ على 700 لتر زيت طعام سايب بالخزانات غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر رقم 24354 لسنة 2024، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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