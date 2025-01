التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية.. زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية لتكثيف الحملات.. وتنشر القائمة السوداء للكيانات المغلقة.. وتناشد أولياء الأمور بالرجوع للوزارة

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملاحقة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

غلق كيانان وهميان بالفيوم بدون ترخيص

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة " المركز القومي للعلوم والتكنولوجيا "، والكائنة ببرج أم النور شارع دار الرماد الجديد – الكوبري – خلف فيلا المحافظ – بجوار السفير للموبيليا - محافظة الفيوم، والتي تقوم بإعطاء فرصة للمتخلفين عن المواعيد الرسمية للمعاهد بتقديم نظام التدريس اليومي للمعاهد بدل النظام الأساسي (يومان في الأسبوع)، في أقسام (تمريض، مساحة، صحافة، لغات، رياض أطفال، تسويق، تحاليل طبية، إسعافات أولية).

قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

كما أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "أكاديمية أكسفورد للاستشارات والدراسات المتخصصة" والكائنة في "المسلة - العبودي - شارع مسجد الغرباء - برج عابدين الدور الأول علوي - محافظة الفيوم"، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والمعاهد والجامعات للعام الدراسي 2025 في الإعلام والتثقيف والخدمات الصحية (تمريض - تحاليل – أشعة – أبحاث – صحافة وإعلام – تنمية بشرية – صحة نفسية – إدارة أعمال )، وأن مدة الدراسة عامين، وتزعم منح شهادة معتمدة وتغيير المسمى الوظيفي في البطاقة وشهادة خبرة معتمدة وموثقة من أماكن التدريب

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مزاولة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه كل من الدكتور جودة محمد محمد غانم، القائم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، ومطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها بشكل مستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تعد جزءً من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، واللتان يتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):



● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي :



● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة

التعليم العالي تعلن قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية





وجاءت القائمة السوداء للكيانات الوهمية التي تم ضبطها على النحو التالي:

• الجامعة السويسرية (شركة إشراقة للتسويق العقاري والخدمات التعليمية) في 11 ش افريقيا المتفرع من ش مصطفى النحاس مدينة نصر - القاهرة

• الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة في 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوي – المهندسين

• الأكاديمية الكندية الأوروبية - 44 ش عبدالمنعم رياض - المهندسين

• مركز الشرق الأوسط للكمبيوتر واللغات 26 ش المحروسة – المهندسين

• أكاديمية الشرق بالزقازيق

• أكاديمية حلوان للنظم واللغات والإدارة الحديثة - 61 شارع عبدالرحمن باشا - حلوان

• الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية

• أكاديمية النصر (عمارة 4 شقة 4 - بجوار مول الدوحة - مدينة العاشر من رمضان )

• أكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات

• المركز الوطني الدولي للبحوث والتدريب بمدينة نصر

• الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة (ش الجمهورية - برج القصر - المنصورة)

• المعهد النموذجي للدراسات التكنولوجية المتطورة 5ش حسن محمد الهرم

• المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين

• الجامعة الأمريكية المفتوحة بمدينة نصر – الحي العاشر

• المعهد التكنولوجى للحاسبات بالمعادى

• المعهد الفنى للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية

• أكاديمية سمارت بالعاشر من رمضان

• أكاديمية سيبر سوفت للدراسات المتخصصة بالهرم مقرها 15 شارع طه حسين من شارع الهرم

• معاهد اليوسف فى 10 شارع فوزى فهمى خلف سينما مترو - محطة الرمل الاسكندرية

• المركز الكندى للتنمية البشرية ومؤسسة الفقى العالمية

• الأكاديمية البريطانية (شارع سوتر - موازى لحى الجامعات - الإسكندرية)

• نولدج أكاديمي الكائنة فى 15 ميدان طهران - الدقى

• مركز الأمل للخدمات التعليمية بكفر الشيخ

• أكاديمية 6 اكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الالى بمحافظة سوهاج

• المركز الدولى لخدمات الطلاب بالاسكندرية

• أكاديمية IGI لدبلوم التمريض بجوار جامعة الزقازيق

• أكاديمية تكنولوجيا 2000 بجوار سينما التحرير الدقى

• أكاديمية النزهة الجديدة للمساحة ونظم المعلومات

• مركز بايونير للتعليم (8 ش حسن طه الليثى - النزهة الجديدة - القاهرة)

• أكاديمية طيبة للعلوم الصحية بالزقازيق ومقرها شارع عبد السلام - الزقازيق

• ساينس للدراسات والتدريب (ش مستشفى التيسير - مديمة الزقازيق)

• الترا لخدمات التعليم بالعاشر من رمضان (عمارة د مول الدوحة - العاشر من رمضان)

• أكاديمية الخبراء لتعليم اللغة الانجليزية بالزقازيق (برج القصر الأبيض أول شارع فاروق أمام باب محطة القطار الدور الرابع)

• مؤسسة مانهاتن للتدريب والاستشارات (7ش محمد حسن الجمل - أول عباس العقاد مدينة نصر)

• أكاديمية بداية للتنمية البشرية بالزقازيق (برج القصر الأبيض أول شارع فاروق أمام باب محطة القطار الدور الثالث)

• الأكاديمية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا - شركة الديرى والكائن مقرها محافظة القاهرة ( 16 شارع بهجت على - الزمالك) وفرعها فى اسوان فى 258 عمارات الصداقة الجديدة شقة 8 وسط البلد - اسوان) وفرعها فى محافظة بنى سويف الكائن فى (برج اليسر الدور العاشر شارع صلاح سالم مدينة بنى سويف)

• أكاديمية الشباب بكفر الشيخ

• المركز الألماني (المصرية الدولية للتدريب) - برج الأطباء - طريق مصر أسوان - بسوهاج

• معهد الاتصالات لعلوم الحاسب واللاسلكى بسوهاج (80 ش 15 بسوهاج)

• المعهد الوطني بسوهاج

• معهد 6 أكتوبر لنظم المعلومات واللغات بمحافظة الدقهلية امتداد شارع احمد ماهر والفرع الثاني في ميدان مشعل بالمنصورة

• مركز السياحة والفنادق بالمنصورة الكائن فى 39 شارع على مبارك توريل المنصورة

• مركز 6 أكتوبر للصحافة والإعلام ونظم المعلومات بالهرم فرع بحسن محمد الهرم والآخر في 232 ش الهرم بجوار زيزينيا

• أكاديمية أكسفورد بشارع عمر بن عبدالعزيز - طنطا

• سنتر السعدنى (ش عبدالحليم محمود من ش عمر بن عبدالعزيز - طنطا)

• جامعة المدينة العالمية (قطعة رقم 8 ش افريقيا ش مصطفى النحاس مدينة نصر)

• المركز العربى للعلوم المتخصصة بالإسكندرية (40ش محرم بك - الإسكندرية)

• الأكاديمية المصرية البريطانية (158ش الهرم - 4أ الميراج سنتر)

• المركز العلمي للاستشارات والتطوير 38 بورسعيد بنى سويف

• الشروق أكاديمي أرض الحرية آخر سور الجامعة بني سويف

• أكاديمية العلوم الحديثة بشارع عبدالسلام عارف امام أبراج الاوقاف بني سويف

• أكاديميات تمريض بالمنوفية المستقبل (شبين الكوم - ش أحمد ماهر امام النقابة الفرعية) والخبيرة (شبين الكوم البر الشرقى) والحياة (شبين الكوم ميدان شرف ش جمال عبدالناصر) وسمارت (شبين الكوم - برج الرى الدور السادس)

• أكاديمية شرق الدلتا للعلوم الصحية

• مركز أورو اديوكيشن للبعثات التعليمية (27ش 9 المعادى)

• مكتب تنمية المهارات البشرية 195ش 26 يوليو ميدان سفنكس المهندسين

• الأكاديمية المصرية للاعلام والتنمية (12ش هارون - الدقى)

• إيه جروب (39 ش أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر)

• الجمعية العربية لطب الاسنان النزهة الجديدة وجامعة داندى

• تربو أكاديمي - بنى سويف شرق النيل

• جامعة نور الشام العالمية وأكاديمية شيفلد الدولية

• الأكاديمية الأوروبية للعلوم الصحية بالفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط

• أكاديمية 6 اكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الآلي بمحافظة سوهاج

• المركز المصري - ش 314 المعادى الجديدة البساتين القاهرة

• مركز تدريب التكنولوجيا والعلوم الحديثة بالفيوم

• الأكاديمية الدولية للعلوم والتدريب بالفيوم

• المركز البريطاني للتدريب حي الجامعة أمام كلية الزراعة محافظة الفيوم

• أكاديمية الهرم للدراسات المتخصصة 8ش المحكمة الشرعية - محافظ الفيوم

• معهد تكنولوجيا الحاسبات بالعمرانية التابع لـ أكاديمية سايبر سوفت

• الجامعة الاسلامية المفتوحة

• أكاديمية إم واى إف بالزقازيق

• انترناشيونال أكاديمى بالزقازيق

• الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات 26 أ ش المحروسة سفنكس - القاهرة

• مكتب هدف - عمارة رقم 36 الدور الرابع - الحى الأول - مدينة 6 اكتوبر

• الإفريقية للتدريب والدراسات الحديثة - بجوار فندق مرحبا - شارع الكورنيش - أسوان

• الأكاديمية العربية للعلوم الصحية - شارع مسجد الطابية الشواربى الجديد - مركز شباب بدر - أسوان

• أكاديمية جنيف الدولية - شارع مول الجيش ــ أمام صالة الجيش للالعاب الرياضية - مدينة أسوان

• اكاديمية طيبة للتدريب والتنمية البشرية - طريق الخزان - أسوان

• مركز الأسواني للتدريب والتنمية البشرية والكائن مقرها 97 كورنيش النيل فوق أورانج الدور الثالث ــ مدينة أسوان

• المركز البريطانى للعلوم والتكنولوجيا - طريق السادات - مدينة أسوان

• كامبردج للعلوم والخدمات الصحية - طريق السادات - العقاد ــ الشارع الرئيسي ـ امام بازار الرفاعى - مدينة أسوان

• الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا ش مسجد الرحمن الرحيم كنج مريوط الاسكندرية

• الأكاديمية المصرية الأمريكية - مدينة نصر - الحى العاشر

• الجامعة الدولية الإلكترونية (6شارع 278 المعادى- القاهرة)

• المركز المصرى البريطانى (28 شارع اسماعيل سرى - أمام باب معهد التعاون - المنيرة)

• الأكاديمية المفتوحة للطب التكميلي (14 عمارة مقاتلي رمضان - الدور الثانى خلف النادي الأهلي - مدينة نصر)

• مركز عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة ومقرها 57 ش ماهر بدوى من جسر السويس - ميدان ألف مسكن - عين شمس

• معهد القاهرة التعليمى بالهرم الكائن فى 15 شارع التعاون - ناحية بيتزا هت التعاون الهرم - الجيزة

• النصر أكاديمي - كايرو كامبردج أكاديمى للتدريب - شركة عين شمس كامبردج للاستثمار - أكاديمية جيل المستقبل - مؤسسة برند التعليمية - المركز الاكاديمي للدورات التعليمية

• الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية (13ش مركز المعلومات - مساكن الشيراتون - القاهرة)

• أكاديمية الحقيقة (True) الكائنة 48 شارع زاكر حسين - مدينة نصر- الدور الرابع

• المنشأة CLS Computek Learning Solution الكائنة 52 شارع معز الدولة من شارع مكرم عبيد- مدينة نصر

• سنتر ستار المهندسين (24 أ شارع ابوالمحاسن الشاذلى - جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة)

• المبدعين العرب (1ش محى الدين ابوالعز - الدقى - الدور الثانى)

• سنتر تراك - 112 شارع اللاسلكى الصغير - المعادى، والمقر الاخر فى 68 ش احمد الزيات بين السريات.

• أكاديمية اتقان

• الأكاديمية العربية لعلوم التنمية والإدارة (بيست أورا سابقا) 37ش مصطفى النحاس - المنطقة الثامنة - شقة رقم 202 الدور الثانى

• المركز المصرى الامريكى 171 ش التحرير باب اللوق

• الأكاديمية الدولية للتعليم والتدريب والتطوير بمدينة نصر ومقرها 34 ش عباس العقاد - الدور التاسع مدينه نصر اول ــ القاهرة

• أكاديمية شيفيلد - كير لايف - 6 عمارات نصر الدين خلف مسجد نصر الدين بالهرم ـ- الدور الرابع - الجيزة

• سنتر vip الكائن مقره 109 شارع المنيل بمصر القديمة - الدور الثانى

• كاليفورنيا الدولية لإدارة الموارد البشرية (4ش عبدالرحمن الرافعى من ش محى الدين ابوالعز)

• أكاديمية العلوم الهندسية بمنطقة كامب شيزار بالإسكندرية

• جامعة النخبة (المصرية الفلندية/ تامبيرا / العامرية سابقًا) بالإسكندرية

• أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والإقتصادية (93ش السودان - المهندسين)

• برو أكاديمي (26 ش حسن إبراهيم المتفرع من ش مكرم عبيد - مدينة نصر)

• أكاديمية الأركان المعتمدة - الكائنة بالشقة رقم 6 ادارى الدور الاول علوى - القطعة رقم 77 المنطقة المركزية بمحافظة دمياط

• أكاديمية ومعهد اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا - 114 شارع الهرم الرئيسى سهل حمزة - محافظة الجيزة

• أكاديمية أبوالهول للدراسات المهنية - 110 شارع ترعة المنصورية - كفر الجبل الهرم - الجيزة

• المركز العلمي لعلوم الحاسب والتكنولوجيا - 1ش الظافر من شارع الهرم - محطة مدكور - محافظة الدجيزة

• معهد الحياة الطبية المعهد بجوار مستشفي الحياة - غرب ترعة المنصورية - كرداسة - محافظة الجيزة

• معهد القاهرة التعليمي (15ش / التعاون - محطة التعاون الهرم - محافظة الجيزة )

• مركز المجد للدراسات الاكاديمية المتخصصة - 2شارع الحرية من توت عنخ أمون - خلف كلية التربية النوعية بطنطا - محافظة الغربية

• المركز الدولى للتدريب - ش 285 ش 166 حوض سمعان - ش الواحة - السلام - محافظة القاهرة

• المركز العلمي للغات بالعمرانية

• ايجى جولف لخدمات الوافدين

• أي جيت إيجبت 11 ش ابوالمعاطى العجوزة - محافظة الجيزة

• أكاديمية 6 أكتوبر - 232 شارع الهرم - بجوار مول زيزنيا - محافظة الجيزة

• الاكاديمية الدولية الذكية - شارع محسن رشدى - الحى الثامن - مدينة نصر- محافظة القاهرة

• ميدكال أكاديمي بشبين الكوم المنوفية - البر الشرقى - دوران شارع سعد زغلول أمام صيدلية العزبي

• أكاديمية مصر للتدريب المتقدم - الكائن مقرها الكوبرى الجديد - بندر الواسطى - الوسطى - محافظة بني سويف

• المستقبل أكاديمي للاستشارات والتدريب - أرض الحرية أمام المدرسة الفنية بنات - محافظة بني سويف

• أكاديمية ابن رشد - 49 شارع أحمد عرابى - برج جاردينا - بني سويف

• الأكاديمية المصرية للعلوم الحديثة سابقًا الأكاديمية المصرية للتدريب حاليًا - شارع عبدالسلام عارف أمام أبراج الأوقاف بني سويف

• الأكاديمية الوطنية الكائن - برج خفاجى بجوار بنك كريدى اجرى كول الدور الثانى بنى سويف

• أكاديمية yes - أرض الحرية خلف بنك التنمية بنى سويف اول - بنى سويف

• كامبردج فرغلى الكائن ارض الحرية - بنى سويف اول - محافظة بنى سويف

• أكاديمية النيل الكائن ارض الحرية - برج زيزينيا بجوار بنك الائتمان الزراعى بنى سويف - أول محافظة بنى سويف

• المركز العلمي - 38 شارع بور سعيد - أرض المحلج محافظة بنى سويف

• أكاديمية one world academy - شارع احمد عرابي - بندر - بنى سويف

• النور فيوتشر أكاديمي الكائن مقرها شارع مقبل بداخل الساحة الشعبية الباب الخلفى الدور الثانى بنى سويف

• ستارز للخدمات التعليمية - امتداد شارع رمسيس الحى السادس مدينة نصر القاهرة

• الشروق التعليمى الدولى لتكنولوجيا الحاسبات ونظم المعلومات والسياحة والفنادق واللغات ميدان المحطة شارع الجيش بجوار شركة بيع المصنوعات - الزقازيق - محافظة الشرقية

• المركز التكنولوجى الدولى للعوم والدراسات النوعية وتنمية الموارد البشرية للتعليم والتدريب - العقار رقم 362 شارع السكة الحديد المعلمين الزقازيق محافظة الشرقية

• مركز السلام ( صيدناوى الجامعة) أول شارع يمين الزقازيق - محافظة الشرقية

• معهد mdc للتمريض والكائن مقرها شارع عبدالمعطى من شارع فاروق بجوار مسجد مكة - الزقازيق - محافظة الشرقية

• الأكاديمية المصرية للعلوم الادارية - أمام بوابة أداب جامعة الزقازيق بجوار موقف منيا القمح - بجوار قاعة علاء الدين الزقازيق - محافظة الشرقية

• أكاديمية الشرق للعلوم التطبيقية - 15 شارع المدير - برج بانوراما المنشية شقة رقم 101، 102 حى الزهور أعلى agc auto الدور الثانى الزقازيق الشرقية

• أكاديمية 6 أكتوبر/ الكائن مقرها أمام قصر ثقافة بنى سويف 2 شارع مصطفى كامل بندر بنى سويف

• الأكاديمية الدولية للتدريب والتنمية البشرية - الزقازيق - محافظة الشرقية

• الجامعة المفتوحة للعلوم الطبية

• استانفورد أو يورو انترناشيونال الكائن بشارع 214 بالمعادى متفرع من شارع الجزائر

• أكاديمية أليكس بالبحيرة مركز شبراخيت - شارع محمود أبوشلوع - الدور الرابع بجوار مرور شبراخيت - البحيرة

• أكاديمية رواد ابن سينا - شارع محمود أبوشلوع عماره محمد ابو عيشة الدور الرابع امام مرور شبراخيت - البحيرة

• أكاديمية (رموز) - 128 شارع السودان - برج البنك الاهلى الكويتى وكنتاكى - الدور التاسع - فرع القاهرة المهندسين

• أكاديمية ( رموز) فرع دمياط الجديدة - المنطقة المركزية - بجوار محطة بنزين موبيل

• أكاديمية الضيافة الجوية sky dream - مدينة نصر شارع حافظ رمضان - برج رقم 5 بالقرب من مستشفى حسبو الدولي

• أكاديمية طيبة: فرع (1): الشرقية - الزقازيق - بجوار المحافظ امام الكوبرى- عرابي، فرع (2): مصر الجديدة ش جسر السويس 5 عمارات الميرلاند اعلى حلوانى لابوار، فرع (3): الدقهلية ــ المنصورة حى الجامعة امام بوابة القرية الأوليمبية، فرع (4): الدقهلية - السنلاوين بجوار الاسعاف أمام نفق الجوال، فرع (5): دمياط الجديدة ش الاستاد المنطقة المركزية بجوار مستشفى العيون الدولي، الأكاديمية المصرية فرع (6): البحيرة دمنهور ش عبد السلام الشاذلي أمام سور النادى الاجتماعي، فرع(7): الاسكندرية سيدى بشر حى 17 ش جمال عبدالناصر أخر النفق عمارة رقم 33 فرع (8) محافظة البحيرة دمنهور 9 ش محمد الدره خلف جراج مديرية الاسكان.

• المعهد البريطاني للاقتصاد والعلوم السياسية

• أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا فرع الأقصر

• جاستيك للخدمات القانونية للطلاب - شارع 9 أمام محطة مترو ثكنات المعادى justice students law services

• المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بطريق أسيوط الزراعي البدرشين

• أكاديمية وادى النيل للعلوم الحديثة - شارع عبدالرحمن الشرقاوى متفرع من شارع السودان

• أكاديمية المعادى الدولية شارع 301 المعادى الجديدة متفرع من شارع فلسطين

• أكاديمية الجامعة العربية - شارع أبوقير - الإسكندرية

• معهد الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات - شبرا الخيمة خلف قسم شبرا أول - القاهرة

• اكاديمية مهارات (28 ش صلاح سالم - طلخا - المنصورة - الدقهلية )

• جامعة هارفارد كوليدج (برزدنتس اند فيلوس اوف هارفارد كوليدج) الكائن مقرها 11 شارع وزارة الزراعة - الدقى- الجيزة

• سنتر (سيجما - سيجما) - حلوان - القاهرة

• سما للتدريب والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات - شارع ناجى عيسى الطماوى عمارة (2) ق 14 - ب 11 - م 9 مدينة نصر - القاهرة

• المعهد الدولى للدراسات الحديثة - الفيوم البارودية - قرية لطف الله - بجوار مدرسة الأمريكان

• جمعية شمس النخيل للخدمات التعليمية - 13 شارع محمد مندور خلف مستشفى رابعة العدوية - مدينة نصر - القاهرة

• شركة بلاتفورم للخدمات التعليمية - 23 شارع عمر زعفان متفرع من شارع محمد يوسف موسى - مدينة نصر

• أكاديمية حورس بفرعيها 118 - الحى الثالث - المجاورة 18 - دمياط الجديدة

• أكاديمية حورس 4U - المنطقة المركزية - دمياط الجديدة

• كريتيف creative - شارع الاستاد - المنطقة المركزية بجوار مستشفى العيون الدولى - دمياط الجديدة

• أكاديمية كيان

• الأكاديمية المصرية - شارع الأشقر - المشاية السفلية - أمام بوابة بيبو لاند - المنصورة - محافظة الدقهلية

• ميترال أكاديمي - رقم 49 المنطقة المركية - فوق معرض البرماوى للسيارات - الدور الأول خلفى - دمياط الجديدة

• هارفارد بيزنس سنتر ( harvard business center ) - شارع محمد مندور أمام مستشفى - رابعة العدوية - مدينة نصر

• شركة اكاديمية ومعهد هارفارد سى اس سى للعلوم والتكنولوجيا والتى تشغل المقرات الاتية: (أ): النزهة 46 ش عثمان بن عفان من شارع جمال عبد الناصر - جسر السويس، (ب) فرع السنترال- امام معهد ومركز تدريب تنمية بشرية للعلوم والتكنولوجيا- الدور الثانى محافظة الفيوم، (ج): 144 شارع الهرم الرئيسي - الكوم الأخضر - الجيزة، (د): 8 شارع الزهور - كوبرى عابدين كرداسة- الجيزة، (ه): عقار رقم 21 شارع محمود صدقى - الدور الارضة محافظة بورسعيد، (و): عقار محمود يس شارع المرور القديم - أرض الحرية بنى سويف

• هيئة هارفارد - ايجى للتدريب الدولى والتحكيم - 10 شارع شاكور - مول هندى - محطة الرمل - محافظة الإسكندرية

• طيبة الدولية للهندسة والعلوم الصحية - شارع السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان - الحى الأول - حى الجامعة أمام بوابة القرية الأوليمبية - الدقهلية

• سينا للعلوم الطبية - حى الجامعة - امتداد جيهان - برج الصباغ قبل بوابة توشكى المنصورة - محافظة الدقهلية

• أكاديمية التمريض الخاص ( HP ACADEMY) في 3 شارع صبرى صديق امام بوابة العيادات الخارجية للمستشفى الدولى - بجوار مكتبة مدحت - المنصورة - محافظة الدقهلية

• أكاديمية القمة للتمريض - مدينة مبارك أمام مركز تعليم السواقة - الدور الثالث - المنصورة محافظة الدقهلية

• الأكاديمية الأمريكية للتدريب (تمريض) - حي الجامعة - أمام القرية الأوليمبية - المنصورة - محافظة الدقهلية

• معهد 6 أكتوبر - امتداد شارع احمد ماهر - حى الجامعة - المنصورة - محافظة الدقهلية

• سنتر فيو - شارع السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان حى الجامعة أمام بوابة القرية الأوليمبية شارع صيدلية الدكتور محمود أمين

• الصفوة للتدريب والعلوم الإدارية والتمريض - حى الجامعة أمام سور ستاد الجامعة بجوار مركز النخبة للعيون وعوض سراج - الدقهلية

• أكاديمية كريتيف - حى الجامعة امام بوابة القرية الأوليمبية - المنصورة - محافظة الدقهلية

• مركز هارفارد للأعمال - 5 شارع المشاية - أمام نادى النيل - المنصورة محافظة الدقهلية

• أكاديمية دلتا الإسكندرية للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية والكائن مقرها 2 شارع موريتانيا برج العمدة الفؤاد - المندرة بحرى - محافظة الاسكندرية

• اكاديمية الصفوة للتدريب - فيكتوريا شارع الجلاء امام مستشفى الثغر - محافظة الاسكندرية

• أكاديمية creative group والكائن مقرها محطة ترام رشدى - 17 ش احمد شوقى - مدرسة رشدى الإعدادية - محافظة الإسكندرية

• اسبكت للتدريب - 724 طريق الحرية - لوران - الاسكندرية

• رؤية للتنمية البشرية vision - الكائن مقرها 13 شارع البحيرة جناكليس - الإسكندرية

• أكاديمية رؤية للتدريب - 17 شارع الملازم بسيونى المتفرع من شارع جمال عبد الناصر - محافظة القاهرة

• الأكاديمية المصرية - 17 شارع جمال عبد الناصر سيدى بشر أخر النفق - أعلى كيمو كمبيوتر عمارة 23 محافظة القاهرة

• أكاديمية الحياة للتمريض والكائن مقرها العصافرة - بجوار مبرة العصافرة - أعلى الحمد للأجهزة الكهربائية - الإسكندرية

• أكاديمية Opec Alex - ساحة انتظار الضباط دار مناسبات الشهداء امام مسجد الشهداء بجوار نادى الفتح - سيدى جابر- الإسكندرية

• اكاديمية العدالة فى الدراسات القانونية والاقتصادية التفاعلية ـ أونلاين

• الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة - شبرا الخيمة - مساكن حجازى نقابة المعلمين - الدور الثالث

• الاكاديمية الدولية للتعليم والتدريب بقنا

• أكاديمية creative academy الزقازيق بجوار المحافظة أمام كوبرى عرابى برج الاصلاح الزراعى - الدور الرابع- محافظة الشرقية

• الاكاديمية الامريكية للتدريب ( atc ) الزقازيق - القومية - أمام مستشفى صلاح سالم - برج بورتو - محافظة الشرقية

• مؤسسة فكر للتدريب والكائن مقرها شارع السلام - بجوار جامعة الزقازيق - عمارة المقاولين - الزقازيق - محافظة الشرقية

• اكاديمية ابن رشد الكائن مقرها ميدان القومية خلف مستشفى الحرمين اعلى مفروشات رويال- الزقازيق- محافظة الشرقية

• أكاديمية علوم المستقبل - 4 شارع الصفا والمروة الدور الاول- شارع موقف المنصورة امام مستشفى حمدى السيد - الزقازيق - الشرقية

• أكاديمية تميز للعلوم والتكنولوجيا tamayoz (تميز) والكائن مقرها 2 شارع أسامة بن زياد - أمام مسجد المدينة المنورة - فلل الجامعة - الزقازيق - محافظة الشرقية

• الاكاديمية المصرية للعلوم الادارية والكائن مقراتها أمام كوبرى جامعة الزقازيق بجوار قاعة علاء الدين للافراح ومراكز الفارس- الزقازيق - الشرقية، وفرع في شارع علاء الدين حى المهندسين الزقازيق، وفرع حى أول الافرنج 140 شارع الجيش شارع الاعمار للاستثمار - الإسماعيلية

• ساينس للدرسات والتدريب بالزقازيق - شارع مستشفى التيسير موقف المنصورة - الزقازيق - محافظة الشرقية

• الاكاديمية البريطانية الحديثة BMA - اول شارع مستشفى التيسير امام جراج مسجد القدس ومعهد السادات الازهرى الزقازيق- الشرقية

• كامبردج انترناشونال أكاديمي

• اكاديمية الهضبة أعلى مكتبة الحرمين - امام كلية الطب البيطرى - بنى سويف

• سيتى ترينيج أكاديمى - الزقازيق بجوار المحافظة -أعلى معرض auto one بجوار فندق مارينا - محافظة الشرقية

• اكاديمية ابن سينا الفرع الأول: 18 شارع الامام على فلل الجامعة - آخر شارع مستشفى المبرة - أمام الغزاوى - الزقازيق الشريقة الفرع الثاني: ش رقم 1 بحرى مدرسة بدر برج المازن الدور الأول - علوى- مركز الفتح - بمحافظة اسيوط

• أكاديمية طيبة - 3 عمارات الميريلاند - الدور الثانى - ش جسر السويس - مصر الجديدة

• اكاديميكس للتدريب والاستشارات - الكائن مقرها شارع الامام على فلل الجامعة - آخر شارع مستشفى المبرة بجوار الغزاوى الجديد - أمام مركز الشرقية للعيون - الزقازيق - محافظ الشرقية

• الاكاديمية البريطانية المصرية للتدريب - الكائن مقرها 20 شارع أبوبكر الصديق - فلل الجامعة - الزقازيق - محافظة الشرقية

• أكاديمية زويل - الكائن مقرها الزقازيق - فلل الجامعة بجوار مستشفى جامعة الزقازيق بجوار سور استاد الشرقية

• المؤسسة العربية للتربية والعلوم والاداب - برج زياد شارع ندى سليم من شارع كورنيش النيل - بنها - محافظة القليوبية

• قبول فورى في 110 شارع التحرير الدور الثالث شقة رقم 7 - الدقى - محافظة الجيزة

• اكاديمية طيبة الدولية بالشرقية الزقازيق

• الاكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية

• ردفي في 4 شارع أبراج النصر الدور الاول شقة 14 ش محمد نبوى حي السفارات - الحى السابع - مدينه نصر

• أكاديمية spc training academy الكائن مقرها 29 شارع التوفيق من شارع الطيران -- مدينه نصر

• اكاديمية الرائد المعتمدة للاستشارات وتنمية الموارد البشرية - والكائن مقرها 24 شارع كورنيش النيل - محافظة دمياط

• أكاديمية حورس والكائن مقرها المنطقة المركزية بجوار محطة بنزين موبيل - اعلى كافية u4 دمياط الجديدة

• معهد / مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى والكائن مقرها شارع سعد زغلول برج الياسمين المسلة ــ بجوار الكوبرى ــ محافظة الفيوم

• المركز التكنولوجى للحاسب والفنادق - شارع السكة الحديد تقسيم المعلمين - أول الزقازيق

• مركز انجاز للدراسات والتدريب بجوار موقف ميت غمر - مركزالزقازيق

• الاكاديمية العربية للتدريب بجوار محطة السكة الحديد بشيبة النكارية مركز الزقازيق

• الاكاديمية المصرية العربية للتدريب ( بشارع علاء الدين تقسيم المهندسين مركز الزقازيق)

• الاكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا ( شارع علاء الدين عمارة (1) بجوار قاعات افراح علاء الدين بجوار كوبرى الجامعة مدينة الزقازيق

• مؤسسة الشروق التعليمى للعلوم والدراسات النوعية ( شارع الطوخي ــ النظام ــ أول الزقازيق )

• مركز iGi للتمريض برج النور بشارع فاروق بجوار مسجد مكة - أول الزقازيق - محافظة الشرقية

• أكاديمية جستك للحول المتكاملة (أكاديمية تارجيت) شارع مجمع المصالح اعلى جمعية رعاية الطلبة ثان الزقازيق

• مركز ام واى اف ( myf) مشارع المحافظة برج نقابة المعلمين الدور الأول - بجوار بي تك ــ مدينة الزقازيق ــ محافظة الشرقية

• أكاديمية سمارت الدولية (شارع مستشفى الجامعة ثان الزقازيق )

• أكاديمية ابن سينا مقرها 18 شارع الامام على فلل الجامعة اخر شارع مستشفى المبرة ــ امام الغزاوى امام فرع sharqia covernorate الزقازيق الشرقية (شارع فلل الجامعة امام الغزاوى ثان الزقازيق)، وشارع رقم 1 بحرى مدرسة بدر برج المازن الدور الاول علوى مركز الفتح ــ محافظة اسيوط

• الأكاديمية الدولية العربية - بجوار القصر الابيض شارع فاروق أمام مزلقان السكة الحديد

• المركز العالمى لعلوم الحاسب الالى والتكنولوجيا (ASA) أكاديمى الكائن مقرها 1 شارع الظافر - محطة مدكور الهرم بجوار بنك مصر - محافظة الجيزة

• أكاديمية mcc في 1 شارع الظافر محطة مدكور - الهرم - بجوار بنك مصر - محافظة الجيزة

• أكاديمية الحياة للتنمية والتدريب وعلوم الكمبيوتر ــ ميدان السواقى - أعلى بلس 90 - محافظة الفيوم

• أكاديمية كيميت للدراسات والعلوم المتقدمة في ميدان السواقى ــ الشيخة مريم ــ اعلى معرض الزهراء ــ محافظة الفيوم

• معهد المستقبل للدراسات المتنوعة والكائن مقره ميدان المسلة ــ شارع 15 بجوار مشغل جمعية رسالة - محافظة الفيوم

• الدراسات المتطورة والعلوم الصحية والتكنولوجية والكائن مقرها ــ الشارع الخلفى لقبانى للاثاث أسفل حضانة بينك اند بلو برج الياسمين ــ محافظة الفيوم

• بروفيشنال professional الكائن مقرها امام المعرض اول شارع الرفاعى امام مطعم الطيب الدور الثالث مدينة طنطا

• اكاديمية المستقبل للتدريب sna والكائن مقرها بشبرا سيتى مول ناصية شارع احمد عرابى وشارع 15 مايو - امام كوبرى عرابى ــ اعلى بى تك - محافظة القليوبية

• طيبة بقنا والكائن مقرها شارع الميناء النهرى - امتداد مبنى المحافظة مبنى اكاديمية طيبة محافظة قنا

• أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع بنها امام موقف ميت العطار

• أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع الاسكندرية كوبرى استانلى خلف ماكدونالدز

للاطلاع على القائمة كاملة:

