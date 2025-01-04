معهد تيودور بلهارس للأبحاث يحقق المركز الـ35 في مؤشر سيماجو

استعرض الدكتور محمد عباس شميس، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، تقريرًا حول الأداء العلمي للمعهد، الذي حقق قفزة نوعية بتقدمه خمسة مراكز في تصنيف مؤشر سيماجو (Scimago) الإسباني لعام 2024.

معهد تيودور بلهارس للأبحاث يحقق المركز الخامس والثلاثين في مؤشر سيماجو

واحتل المعهد المركز الخامس والثلاثين في التصنيف العام على مستوى 322 مركزًا بحثيًا يمثلوا 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما صعد في عام 2023 من المركز 56 إلى المركز 40، ليواصل هذا العام تقدمه المتميز إلى المركز 35، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

وأشاد الدكتور شميس بهذا الإنجاز البارز، وأوضح أن هذا التقدم يُعد دليلًا واضحًا على الكفاءة العالية التي يتمتع بها معهد تيودور بلهارس للأبحاث، رغم التحديات المرتبطة بمجال تخصصه الطبي، والذي يتطلب جهودًا مضاعفة في ظل تفاوت الموارد والطاقة البشرية مقارنة بالمراكز البحثية الأعلى ترتيبًا. كما أكد أن هذا التفوق يعكس استثمارًا أمثل للموارد المتاحة، ويبرز أهمية مواصلة العمل على تعزيز الأداء في جميع المؤشرات.

وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مؤشرات رئيسية، منها:

عدد أبحاث القيادة (198.56)،

عدد أبحاث التميز (73)،

الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الأكثر تأثيرًا (204)،

حجم المخرجات البحثية (666)،

التعاون الدولي والإقليمي (225 و119 على التوالي)،

الأبحاث في مجال التنمية المستدامة (348)،

الأبحاث المرتبطة بالابتكار واقتباسات براءات الاختراع (13 و15 على التوالي).



وفي هذا السياق، وجه الدكتور شميس الشكر والتقدير لجميع أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم، وكل العاملين في المعهد، على جهودهم التي كانت أساسًا لتحقيق هذا النجاح. كما دعا إلى مواصلة العمل الدؤوب، والتركيز على النقاط التي يمكن تحسينها، مثل تعزيز التعاون مع الصناعة وزيادة المخرجات البحثية المبتكرة، لتحقيق مزيد من التقدم والارتقاء بالمكانة العلمية للمعهد.

وأكد شميس أن هذا الإنجاز لا يمثل نهاية الطموح، بل هو بداية لمرحلة جديدة من التميز، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق مزيد من النجاحات في السنوات القادمة.

يأتي هذا التقدم في إطار الشراكة المثمرة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤشر سيماجو ومؤسسة السيفير العالمية، بهدف تعزيز التنافسية وتشجيع الأبحاث العلمية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.



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