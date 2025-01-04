السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معهد تيودور بلهارس للأبحاث يحقق المركز الـ35 في مؤشر سيماجو

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو

استعرض  الدكتور محمد عباس شميس، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، تقريرًا حول الأداء العلمي للمعهد، الذي حقق قفزة نوعية بتقدمه خمسة مراكز في تصنيف مؤشر سيماجو (Scimago) الإسباني لعام 2024.

معهد تيودور بلهارس للأبحاث يحقق المركز الخامس والثلاثين في مؤشر سيماجو 

 واحتل المعهد المركز الخامس والثلاثين في التصنيف العام على مستوى 322 مركزًا بحثيًا يمثلوا 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما صعد في عام 2023 من المركز 56 إلى المركز 40، ليواصل هذا العام تقدمه المتميز إلى المركز 35، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

وأشاد الدكتور شميس بهذا الإنجاز البارز، وأوضح أن هذا التقدم يُعد دليلًا واضحًا على الكفاءة العالية التي يتمتع بها معهد تيودور بلهارس للأبحاث، رغم التحديات المرتبطة بمجال تخصصه الطبي، والذي يتطلب جهودًا مضاعفة في ظل تفاوت الموارد والطاقة البشرية مقارنة بالمراكز البحثية الأعلى ترتيبًا. كما أكد أن هذا التفوق يعكس استثمارًا أمثل للموارد المتاحة، ويبرز أهمية مواصلة العمل على تعزيز الأداء في جميع المؤشرات.

وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مؤشرات رئيسية، منها:

عدد أبحاث القيادة (198.56)،
عدد أبحاث التميز (73)،
الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الأكثر تأثيرًا (204)،
حجم المخرجات البحثية (666)،
التعاون الدولي والإقليمي (225 و119 على التوالي)،
الأبحاث في مجال التنمية المستدامة (348)،
الأبحاث المرتبطة بالابتكار واقتباسات براءات الاختراع (13 و15 على التوالي).


وفي هذا السياق، وجه الدكتور شميس الشكر والتقدير لجميع أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم، وكل العاملين في المعهد، على جهودهم التي كانت أساسًا لتحقيق هذا النجاح. كما دعا إلى مواصلة العمل الدؤوب، والتركيز على النقاط التي يمكن تحسينها، مثل تعزيز التعاون مع الصناعة وزيادة المخرجات البحثية المبتكرة، لتحقيق مزيد من التقدم والارتقاء بالمكانة العلمية للمعهد.

وأكد شميس أن هذا الإنجاز لا يمثل نهاية الطموح، بل هو بداية لمرحلة جديدة من التميز، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق مزيد من النجاحات في السنوات القادمة.

يأتي هذا التقدم في إطار الشراكة المثمرة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤشر سيماجو ومؤسسة السيفير العالمية، بهدف تعزيز التنافسية وتشجيع الأبحاث العلمية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معهد تيودور بلهارس التنمية المستدامة 2030 المجلات العلمية المراكز البحثية براءات الاختراع معهد تيودور بلهارس للأبحاث منطقة الشرق الأوسط

مواد متعلقة

تفاصيل عرض سيارات جمارك مطار القاهرة في مزاد علني ورسوم الاشتراك

التعليم العالي في أسبوع: مقترح للتحقق من صحة شهادات الجامعات الأجنبية وتطوير أدوات ضمان جودة المناهج

التعليم العالي تعلن غلق كيان وهمي بالفيوم

خدمات ترفيهية يحصل عليها المسافر على متن الطائرة

أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من طقس الغد، قانون المسئولية الطبية يجبر جراح على اعتزال مهنة الطب، قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام

هبوط اضطراري لطائرة روسية في مطار شرم الشيخ بسبب عطل فني مفاجئ

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

مصر للطيران تواصل احتفالاتها مع المسافرين على طائراتها بالوجبات الخاصة

ads

الأكثر قراءة

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن بسبب إصابته بسرطان الحنجرة

تصل إلى 130 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

بلينكن عن احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وأمريكا: يجب الحذر

العنب "لمن يستطيع إليه سبيلا"، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

منوعات

المزيد

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

أسماء سورة فاطر وفضائلها وسبب نزولها

الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية