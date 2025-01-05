الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للراكب

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

حقيبة السفر، تتحمل شركات الطيران مسئولية فقدان حقيبة السفر الراكب أو تلفها، ولكن في بعض الحالات وليست جميعها، إذ يختلف الأمر يختلف من شركة طيران إلى أخرى وفق سياسة الشركة التعويضية.

 

حقائب السفر التالفة

ووفقا لموقع شركة إير كايرو فإنها لا تتحمل المسئولية عن أي تدمير أو فقدان أو تلف للأمتعة يكون ناتجًا عن أي مما يلي:

 

عيوب في المادة المصنوع منها الأمتعة نفسها أو تقادمها بعد الاستخدام.


الانبعاج الطفيف والقطع والخدوش وعلامات الجر والأوساخ والبقع.


الأجزاء البارزة مثل الغطاء/ الأشرطة/ الخطافات/ الأحزمة /القفل.
التلف الناتج عن التعبئة الزائدة أو التعبئة غير الملائمة للأمتعة. 
الضرر أو السرقات البسيطة الناتجة عن التفتيش العشوائي الذي تجريه إدارة أمن النقل أو عمليات التفتيش الأخرى في كل بلد.

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