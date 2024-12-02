الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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وكيل تعليم الشرقية يتابع أربع مدارس بإدارة ديرب نجم اليوم

تعليم الشرقية رمضان
تعليم الشرقية رمضان يتابع اربعة مدارس بادارة ديرب نجم اليوم

واصل  محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الشرقية جولاته الميدانيةلمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بإدارة ديرب نجم  التعليمية بمتابعة وتفقد مدرسة كفر عطاء الله للتعليم الأساسي 

رمضان يتابع اربعة مدارس بديرب نجم -فيتو
رمضان يتابع اربعة مدارس بديرب نجم -فيتو

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وايضا تفقد مدرسة الشهيد محمد جمال رفعت الإعدادية المشتركة ومدرسة المنا صافورالابتدائية ومدرسة الشهيد محمد أشرف غريب الابتدائية بحضور احمدعبد العظيم مدير عام الإدارة وعبد الحافظ رمضان وكيل الإدارة 

 

وذلك للوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث وتسجيل قوائم الفصول وموقف كثافات التلاميذ والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة وومتابعة اختبار شهر نوفمبر 2024 

رمضان يتابع اربعة مدارس بديرب نجم -فيتو
رمضان يتابع اربعة مدارس بديرب نجم -فيتو

وكما  تفقد فصول المدارس وناقش الطلاب فيما تم دراسته وشدد علي متابعة كراسة الحصه والتقييمات الأسبوعية  وعقد اختبار شهر نوفمبر حسب الجدول المقرر  مع متابعة غياب الطلاب 

 

وأشارالي اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا  وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة وشدد علي تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية 

رمضان يتابع اربعة مدارس بديرب نجم -فيتو
رمضان يتابع اربعة مدارس بديرب نجم -فيتو

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ووجه وكيل اول تعليم الشرقية علي مديري ووكلاء المدارس والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب   للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس وفي ختام زيارته وجه الشكر والتقدير لمديري المدارس وأعضاء هيئات  التدريس وطلاب المدارس  لجهودهم المتميزة في دهان وتجميل وتشجير المدارس والمحافظة  علي الأثاث المدرسي 

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