أخبار الاقتصاد اليوم: مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة.. أسعار الذهب بالصاغة خلال تعاملات السبت.. وأبرز التوقعات للعملة الخضراء في 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تفقد سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام.

وعقد اجتماعا موسعا بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المحاسب عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

سادت العديد من التوقعات العالمية لسعر الورقة الخضراء الدولار فى الارتفاع على المدى القريب، وذلك وفقا للعديد من المؤسسات الدولية، حيث يبدو ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات أمرًا واضحًا.

وسجل الدولار أعلى مستوى في عامين ليحقق مكاسب سنوية، مقابل كل العملات الرئيسية تقريبا خلال بداية العام الجارى.

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أي إعفاء جمركي سيكون على الهواتف المحمولة وليس الشريحة الخاصة بشركة الاتصالات.

كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، عن حالة وحيدة للإعفاء من رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

ننشر سعر الذهب في عمان بالجرام خلال تعاملات اليوم السبت وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية.

أكد اتحاد السيارات في جنوب إفريقيا أن الإعفاءات الضريبية التي اعتمدتها جوهانسبرج مؤخرًا لإنتاج السيارات الكهربائية قد أثارت بالفعل اهتمام ثلاث شركات صينية لتصنيع سيارات كهربائية للاستثمار في سيارات الطاقة الجديدة في الدولة الإفريقية.

استقرت أسعار الذهب داخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 4- 1- 2024.

سجل سعر الأرز، استقرارًا ملحوظًا اليوم في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الروسية عن زيادة كبيرة فى مبيعات السيارات فى العام الماضى، مع توقعات بتراجع المبيعات فى العام الجديد.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب ارتفاعا بنسبة 47 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.55 مليون مركبة في عام 2024 بحسب البيانات الصادرة اليوم.

أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اعتماد مركز التميز التابع للهيئة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المستوى القومي.



وقال النجار إن هذا يأتي في إطار خطة الهيئة لدعم رجال الاعمال وزيادة الصادرات المصرية وربط البحث العلمي بالتجارة الخارجية، كما أنه ذلك تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)

شهدت أسعار الذهب نوعا من الاستقرار النسبى فى تعاملات اليوم فى أسواق الإمارات.

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 4 يناير 2025 داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.





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