السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بسبب الخصومات الضريبية السيارات الكهربائية الصينية تتنافس مع قواعد التصنيع في جنوب إفريقيا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية الصينية

أكد اتحاد  السيارات في جنوب إفريقيا أن الإعفاءات الضريبية التي اعتمدتها جوهانسبرج مؤخرًا لإنتاج السيارات الكهربائية قد أثارت بالفعل اهتمام ثلاث شركات صينية لتصنيع سيارات كهربائية للاستثمار في سيارات الطاقة الجديدة في الدولة الإفريقية.

وأوضح بيان للاتحاد أن ثلاث شركات لصناعة السيارات في الصين وقعت بالفعل اتفاقيات مع مجلس أعمال السيارات في جنوب إفريقيا، منوها الى تمتع جنوب أفريقيا الآن بخصم ضريبي يصل إلى 150% على الاستثمار في إنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين.
 

السيارات الكهربائية الصينية


ولفت البيان، إلى تنافس السيارات الكهربائية الصينية بالفعل مع قواعد التصنيع في جنوب إفريقيا للشركات العالمية العملاقة مثل تويوتا وفولكس فاجن إيه جي.

وذكر البيان أنه على الرغم من خطط الإعفاءات الضريبية الضخمة –أشهر من العمل– لم تعلن أي شركة تصنيع غربية حتى الآن عن استثمارات جديدة في السيارات الكهربائية أو غيرها من المركبات عديمة الانبعاثات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لإعفاءات الضريبية جنوب أفريقيا شركات صينية سيارات كهربائية سيارات الكهربائية سيارات الطاقة الجديدة استثمارات جديدة اعفاء السيارات الكهربائية السيارات التي تعمل بالكهرباء
ads

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول

أبرز التوقعات للعملة الخضراء في 2025

السيسي يعدل قرارا أصدره مبارك بشأن إحدى الجامعات "مستند"

كهربا يخطر الأهلي برغبته في الرحيل خلال يناير

منوعات

المزيد

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

أسماء سورة فاطر وفضائلها وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية