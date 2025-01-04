السبت 04 يناير 2025
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اقتصاد

شعبة الاتصالات تكشف عن حالة وحيدة للإعفاء من جمارك الهواتف المحمولة

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة المستوردة، فيتو

كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، عن حالة وحيدة للإعفاء من رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

 

من يتحمل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "المستهلك هو من يتحمل بمفرده كامل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج".

 

الإعفاء من رسوم الجمارك على الهواتف المحمولة

وأكد أن  المواطن سيتوجه لمسئول الجمارك ويثبت أن الهاتف المحمول الذي يحمله شخصي ولن يدفع عليه أي رسوم جمركية، وفي حال لم يثبته مع مأمور الجمارك ستصل إليه رسالة خلال 90 يوما بأن هناك رسوم جمركية مقررة على الهاتف.

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جمارك الهاتف المحمول

وأضاف: في حال شراء الهاتف المحمول من تاجر داخل مصر عليه التحقق من عدم وجود رسوم جمركية من خلال تطبيق "تليفوني" عبر إدخال الرقم السري للهاتف.

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