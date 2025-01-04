ارتفاع كبير فى حركة مبيعات السيارت بروسيا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الروسية عن زيادة كبيرة فى مبيعات السيارات فى العام الماضى، مع توقعات بتراجع المبيعات فى العام الجديد.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب ارتفاعا بنسبة 47 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.55 مليون مركبة في عام 2024 بحسب البيانات الصادرة اليوم.

توقعات بتراجع المبيعات فى العام الجديد

وقال سيرجي تسيليكوف رئيس وكالة تحليلات سوق السيارات الروسية أوتوستات، في ديسمبر، إنه من المتوقع أن تنخفض المبيعات الجديدة في عام 2025 بنحو 10 بالمئة إلى 1.43 مليون مركبة إذ تدفع معدلات التضخم المرتفعة ورسوم الاستبدال الأسعار إلى الارتفاع.

تراجع المبيعات بسبب الحرب

وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 إلى إعادة تشكيل سوق السيارات في روسيا بشكل جذري في ظل تخارج شركات صناعة السيارات الغربية من البلاد واندفاع الشركات الصينية لسد فجوة الإنتاج.

وتراجعت المبيعات في عام 2022 لكنها تعافت بشكل مطرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.