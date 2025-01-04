سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 2025/1/4

ننشر سعر الذهب في عمان بالجرام خلال تعاملات اليوم السبت وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية.



وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 بـ32 ريالا عمانيا.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 29 ريالا عمانيا.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 28 ريالا عمانيا.



سعر الذهب في عمان



وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 24 ريالا عمانيا.

العوامل المئثرة فى أسعار الذهب

ومن بين العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذى ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.





أما ثانى هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.



وثالث هذه العوامل: سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى يساهم ضمن العوامل الأخرى فى تحريك الأسعار، وكلما شهد تحسنا شهدت أسعار المعدن النفيس تحسنا واستقرارا.



ورابعا: عمليات البيع والشراء فكلما ارتفع الطلب على المعدن أدى ذلك إلى تحريك سعرها فى الأسواق المختلفة والعكس.



وأخيرا حالات السلم والحرب والظروف الدولية والحروب التجارية والتى من شانها هى الاخرى تحريك أسعار الذهب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.