السبت 04 يناير 2025
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اقتصاد

أبرز التوقعات للعملة الخضراء في 2025

سعر الدولار فى 2025
سعر الدولار فى 2025

سادت العديد من التوقعات العالمية لسعر الورقة الخضراء الدولار فى الارتفاع على المدى القريب ، وذلك وفقا للعديد من المؤسسات الدولية، حيث يبدو ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات أمرًا واضحًا.

 وسجل الدولار أعلى مستوى في عامين ليحقق مكاسب سنوية، مقابل كل العملات الرئيسية تقريبا خلال بداية العام الجارى.

وفيما يلي أبرز توقعات البنوك والشركات الأميركية حول أداء العملة الخضراء في 2025، كما رصدتها "بلومبرج". 

 

"سيتي جروب"


تتوقع أكبر شركات الخدمات المالية أن يستمر ارتفاع الدولار خلال الربع الأول من 2025، ويحتمل أن يمتد طوال النصف الأول من العام، ما سيدفع الدولار إلى نطاق جديد أعلى مقارنة بالعامين الماضيين.


"بنك أوف أميركا"


يتوقع "بنك أوف أميركا" المصرف استثماري أمريكيّ أن يبلغ الدولار أعلى مستوياته خلال الربع الأول من العام، وأن يستمر ارتفاعه مقابل العملات الآسيوية، (تشير توقعات نهاية العام أن يصل سعر الدولار مقابل الين إلى 160 ينًا، ومقابل اليوان الصيني إلى 7.4 يوان)

"جيه بي مورجان"


اكد  البنك ألامريكيّ متعدد الجنسيات للخدمات الماليَّة المصرفيَّة انه يملأنا التفاؤل تجاه الدولار، ونتوقع أن يتجاوز نقطة التعادل مقابل اليورو ليصل إلى 0.99 دولار خلال الربع الأول.

 

"إل بي إل فاينانشيال"


ربما تؤدي الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى ارتفاع التقلب في سوق العملة وإثارة مخاوف حول التضخم، ما سيعرض الدولار إلى ضغط صعودي إضافي.

فى ظل ذلك، نتوقع أن تكون العملة الخضراء مدعومة بشكل قوي خلال 2025، وأن يكون الخطر الهبوطي محدودًا، بينما قد تحد الجاذبية الناتجة عن موقف "الاحتياطي الفيدرالي" الأقل تشددًا من الارتفاع الكبير في الدولار.

اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم

واما عن سعر الدولار فى مصر خلال تعاملات اليوم السبت فجاءت كالتالى 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.70 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.72 جنيه للشراء و50.82 جنيه للبيع. 

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