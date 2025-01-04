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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

الذهب
الذهب

 شهدت أسعار الذهب نوعا من الاستقرار النسبى فى تعاملات اليوم فى أسواق الإمارات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق على النحو التالى:

 

سعر الذهب في الإمارات اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 320 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 296 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 287 دراهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 246 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 2296 درهمًا.

 

خفض أسعار الفائدة

 ويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا بطيئا وحذرا بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ اثنين بالمئة.

 

أسعار الذهب فى العام الماضى

 سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها في 3 أسابيع خلال التداولات، الجمعة، بفضل ضعف الدولار الأمريكي، واستمرار عمليات شراء المعدن الأصفر.

 وجاء ذلك في وقت ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أمريكية وتغييرات في أسعار الفائدة نتيجة السياسات التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

 

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 بنسبة 0.85 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2654.7 دولارا للأونصة.

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