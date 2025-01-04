السبت 04 يناير 2025
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مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة المستوردة، فيتو

أعلن الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي عن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المحمولة المستوردة، موضحا أنه تقرر إعفاء الموبايل الشخصي والهاتف الثاني الجديد الوارد من الخارج من أي رسوم جمركية.

 

الهواتف المحمولة المعفاة من الجمارك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم”: الهاتف الشخصي المستعمل لدى المواطن هو بالفعل مستعمل قبل 1 يناير 2025 وبالتالي هو معفي من الجمارك، أما الهاتف الثاني الذي جلبه المواطن لأحد أفراد عائلته كنوع من الهدية سيتم إعفاؤه أيضا من الجمارك بشرط تسجيله لدى موظف الجمارك لتسجيله على تطبيق “تليفوني” على أنه معفي من الرسوم.

 

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أمور تقنية بتطبيق تليفوني


ولفت إلي أن هناك أمورا تقنية خاصة بتطبيق “تليفوني” سيتم حسمها خلال أيام، ولن يتم فرض أي رسوم جمركية لأي هاتف محمول مسجل لدي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل 1 يناير 2025.



 

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