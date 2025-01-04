مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أعلن الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي عن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المحمولة المستوردة، موضحا أنه تقرر إعفاء الموبايل الشخصي والهاتف الثاني الجديد الوارد من الخارج من أي رسوم جمركية.

الهواتف المحمولة المعفاة من الجمارك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم”: الهاتف الشخصي المستعمل لدى المواطن هو بالفعل مستعمل قبل 1 يناير 2025 وبالتالي هو معفي من الجمارك، أما الهاتف الثاني الذي جلبه المواطن لأحد أفراد عائلته كنوع من الهدية سيتم إعفاؤه أيضا من الجمارك بشرط تسجيله لدى موظف الجمارك لتسجيله على تطبيق “تليفوني” على أنه معفي من الرسوم.

أمور تقنية بتطبيق تليفوني



ولفت إلي أن هناك أمورا تقنية خاصة بتطبيق “تليفوني” سيتم حسمها خلال أيام، ولن يتم فرض أي رسوم جمركية لأي هاتف محمول مسجل لدي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل 1 يناير 2025.







ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.