أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم السبت 4 - 1- 2025

استقرت أسعار الذهب داخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 4- 1- 2024.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 318 ريالا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 278 ريالا

وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 238 ريالا

وبلغ سعر الجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية 2227 ريالا

مجلس الذهب العالمي 2025

توقع مجلس الذهب العالمي تباطؤ وتيرة نمو أسعار الذهب في عام 2025 بعد تحقيقه لمستويات قياسية في العام الحالي.

اسعار الذهب فى السعودية

وأوضح المجلس في تقرير له أن الحروب التجارية المحتملة في ولاية الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد رامب" الثانية، والتمهل في خفض معدلات الفائدة سيضر بالطلب من قبل المستثمرين والمستهلكين.

خفض أسعار الفائدة

ويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا بطيئا وحذرا بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ اثنين بالمئة.

أسعار الذهب فى العام الماضى

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها في 3 أسابيع خلال التداولات، الجمعة، بفضل ضعف الدولار الأمريكي، واستمرار عمليات شراء المعدن الأصفر.

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