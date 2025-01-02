الاميك, إرتفاع مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 25% خلال عام 2024

السيارات المجمعة محليا، اتجهت الحكومة المصرية نحو التجميع المحلى ووضع مصر على قوائم الدول المصنعة من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى، والحصول على افضل المراكز فى التصنيع المحلى.

وكان توطين صناعة السيارات فى مصر أول أهدافه الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، والتى بدأت بالفعل تطبيقها كما شهدنا افتتح العديد من مصانع التجميع المحلى، وظهر ذلك فى ارتفاع مبيعات التجميع المحلى

ووفقا لما نشره كشف الاميك تقرير مجلس معلومات السيارات، إجمالي ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال أول 11 أشهر من العام الماضى 2024، بنسبة تصل نحو 25% أي ما يعادل بيع 37.797 ألف سيارة، على عكس عام 2023 الذي بيعت فيه ما يقرب من 30.199 ألف سيارة، وفقا للاميك.

وأوضح الاميك تقرير مجلس معلومات السيارات، ارتفاع أيض مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 8% لتصل إلى ما يعادل 33.059 الف سيارة، على عكس عام 2023 الذي بلغت فيه مبيعات السيارات مايقرب من 30.604 ألف سيارة، وتشير تلك التقارير الى وجود حركة فى مبيعات السيارات داخل السوق المحلى.

كشفت شعبة السيارات، بالغرف التجارية، عن دور الحكومة المصرية الملحوظ خلال الفترات الماضية، بشأن توطين صناعة السيارات، ودعم التجميع المحلي الذي يتميز بالكفاءة والجودة لإنتاج طرازات جديدة ودخول شركات جديدة لمجال التصنيع لأول مرة بمصر.

شركات تبدأ في التجميع المحلي لأول مرة بالسوق المصري

وأوضحت شعبة السيارات، أن شركات كبرى تدعم خطة الحكومة في توطين صناعة السيارات، وحرصت هذه الشركات علي وضع مخطط لإنشاء مصانع تجميع السيارات لسد احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض لدول الشرق الأوسط ما يسهم في توفير العملة الصعبة، وتعد سيارات سيتروين وبالتحديد الطراز الجديد سيتروين C4 X، من أبرز السيارات التي يتم تجميعها محليا خلال الفترة المقبلة.

الدول التي شاركت في التصنيع المحلي بمصر

وتابعت شعبة السيارات، أن الصين من أبرز الدول التي تدعم مصر في تصنيع السيارات وظهر ذلك من خلال تصنيع سيارات صينية عديدة, وهناك استثمارات جديدة بدأت بالفعل أو تبدأ قريبًا.

أهم الشركات التي تصنع السيارات الصيني بمصر

وعن أهم الشركات التي بدأت في تنفيذ مخطط الحكومة، أشارت الشعبة، إلى أن المنصور للسيارات التي تصنع سيارات MG وغبور التي تصنع سيارات شيري بمصر والأمل التي تصنع بي واي دي, ومن بين الاستثمارات الجديدة التي بدأت بمصر تصنيع سيارات إكسيد مع وجود خطط لتصنيع سيارات جيتور وبايك وغيرها من العلامات الصينية بمصر.

استمرار التوسع الصيني بقطاع المركبات بمصر



وأشارت شعبة السيارات، إلى استمرار التوسع الصيني في السيارات بمصر سواء بالاستيراد أو التصنيع المحلي. وأوضحت أن بعض الشركات نجحت ومستمرة، بينما هناك شركات أخرى خرجت من الصور وبعضها بالفعل عاد من جديد للسوق المحلي مع توكيلات جديدة.

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