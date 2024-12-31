بوتين في كلمة للشعب بمناسبة 2025: افتخروا بما حققته روسيا نحن أحفاد جيل سحق النازية

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم، كلمة للمواطنين بمناسبة العام الجديد 2025.

بوتين يوجه كلمة للشعب الروسي بمناسبة العام الجديد

وقال بوتين فى خطابه للشعب الروسي، سيحل العام الجديد 2025، لينتهي بذلك الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. في روسيا، كانت هذه الفترة مليئة بالعديد من الأحداث، بما في ذلك الأحداث ذات الأهمية التاريخية والواسعة النطاق.

وتابع بوتين: لقد وضعنا لأنفسنا أهدافا كبيرة وحققناها، وتغلبنا على التحديات أكثر من مرة لأننا كنا معا، وبهذا الشكل بالذات تعززت وحدتنا الوطنية وأصبحت أقوى، وزاد إيماننا بأنفسنا وبقوتنا وقدراتنا. نعم، لا يزال أمامنا الكثير من المهام التي يجب حلها، ولكن يحق لنا أن نفخر بما تم إنجازه بالفعل. كل ذلك مصدر فخرنا واعتزازنا المشترك، وهو أساس موثوق لمزيد من التطوير.

لقد تمكنت بلادنا المستقلة والحرة والقوية، من التصدي لأصعب التحديات. والآن، على عتبة العام الجديد، نحن نفكر في المستقبل. نحن على يقين من أن كل شيء سيكون على ما يرام، وسوف نمضي قدما إلى الأمام فقط.

بوتين يؤكد أن الثروة المطلقة ستظل مصير روسيا

واستطرد الرئيس الروسي فى كلمته، نحن نعلم على وجه اليقين أن القيمة والثروة المطلقة بالنسبة لنا كانت وستظل مصير روسيا ورفاهية مواطنيها. المشاعر الصادقة تجاه الوطن الأم تملأ حياتنا وتشحنها بمعاني عالية وسامية. وباتت الرغبة في المساهمة في حماية سيادة بلادنا وأمنها ومصالحها وتطورها الحر المستقل، مسألة شرف بالنسبة لنا.

في ليلة رأس السنة الجديدة، تبقى أفكار وآمال الأقارب والأصدقاء، لملايين الناس في جميع أنحاء روسيا - مع جنودنا وقادة قواتنا. أنتم أيها الجنود، أبطال حقيقيون أخذتم على عاتقكم العمل العسكري العظيم المتمثل في الدفاع عن روسيا وتوفير لشعبنا ضمانات دائمة في السلام والأمن.

وتابع، نحن نفتخر ونعتز بشجاعتكم وإقدامكم، ونحن نثق بكم وفي نزاهتكم. نحييكم ونحيي الذكرى السنوية الثمانين للنصر العظيم ونبجل ونقدر أعلى التقدير ذكرى أسلافنا، الذين قاتلوا من أجل الدفاع عن الوطن الأم في جميع الأوقات، في سبيل كل ذلك تم إعلان عام 2025 القادم في روسيا باعتباره عام حماة الوطن والمدافعين عنه.

ولفت، نحن أبناء وأحفاد الجيل الذي سحق النازية. نحن سنبقى أوفياء مخلصين للعهد ولتقاليد محاربينا القدامى.

وختم، أيها الأصدقاء الأعزاء، كنا وسنبقى دائما ننظر إلى حلول العام الجديد بكثير من الدفء والود. ونأمل أن تتحقق أحلامنا ونوايانا، أفضل وأطيب النوايا الخيرة، بالتأكيد.

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