الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس شعبة المحمول: قرار الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة المستوردة، فيتو

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المنوط بتحديد موعد تطبيق المنظومة الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة الذكية".

 

دفع جمارك الهواتف المحمولة المستوردة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "أي تليفون بيجي من الخارج لازم صاحبه يروح لمأمور الجمرك لدفع الجمارك علشان يتم تفعيل التليفون وعدم وقفه".

 

ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة

وأكد، أن قرار وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج حال عدم دفع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى رفع الأسعار بالأسواق، موضحًا أن سوق الهواتف المحمولة به كميات كبيرة من التليفونات المهربة من الخارج.
 

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية لسرعة التواصل مع المستهلكين


خطابات القومي لتنظيم الاتصالات

وأشار: "أرسلت 3 خطابات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاستفسار عن موعد تطبيق المنظومة الجديدة للهواتف المحمولة الذكية ولم أتلقَ ردا"، مؤكدًا: "موجود في الجمارك قائمة أسعار لتحديد قيمة الجمرك لكل نوع التليفون".


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس شعبة المحمول اسعار الهواتف المحمولة ارتفاع اسعار الهواتف المحمولة جمارك الهواتف المحمولة الجمارك القومى لتنظيم الاتصالات

مواد متعلقة

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية لسرعة التواصل مع المستهلكين

"معلومات الوزراء" يطلق إصدارًا جديدًا من تطبيقه على الهواتف المحمولة (IDSC)

ads

الأكثر قراءة

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

جماهير الزمالك توجه رسالة شديدة اللهجة لـ زيزو (فيديو)

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

تحرك عاجل من السلطات في سوريا بشأن احتفالات عيد الميلاد

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الأربعاء 25 -12- 2024

جروس: الأجنبي يجب أن يقدم الفارق ولن أحدد اليوم الراحلين عن الزمالك

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

منوعات

المزيد

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية