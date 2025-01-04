محافظ الشرقية يستعرض إنجازات قطاع السياحة فى 2024

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مجهودات إدارة السياحة بالديوان العام والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية خلال عام 2024 في تنظيم الفعاليات السياحية الهادفة، للجذب والترويج السياحي بالمناطق الأثرية بمحافظة الشرقية ونشر الوعى السياحي والأثري بين أفراد المجتمع وطلاب المدارس.

الدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة

وأكدت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام بالشرقية بأنه خلال عام 2024، قامت إدارة السياحة بالديوان العام والهيئة الإقليمية بتنشيط السياحة بالشرقية قامت الهيئة الإقليمية لـتنشيط السياحة بتنفيذ (4) جولات تحت عنوان " يوم الشرقية " "بشارع المعز بالقاهرة وشارع الجلاء بمدينة الزقازيق وجامعتي 6 أكتوبر ومصر الدولية بمشاركة (47) فنانا تشكيليا ومصورا فوتوغرافيا و(25) حرفيا شرقاويا، فضلًا عن تقديم فرقة الشرقية للفنون الشعبية لعروض شعبية تنقل تراث محافظة الشرقية للضيوف من المصريين والأجانب.

إصدار نشرات وكتيبات سياحية

كما تم إصدار نشرات وكتيبات سياحية وبروشورات بـ اللغتين العربية والإنجليزية للمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة وتم التنسيق مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة لتنظيم حملات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية الدولية والصفحات الرسمية للمحافظة للترويج السياحي للمناطق الأثرية بمحافظة الشرقية.

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

ولتنمية الوعي السياحي والأثري لأفراد المجتمع المحلى بـ محافظة الشرقية، قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تم تنظيم (12) ندوة لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وكذلك لتفعيل برنامج الوعى السياحي الأثري بالمواقع السياحية بالمحافظة.

مسابقة الوعى السياحى

كما تم تنظيم مسابقة الوعي السياحي تحت عنوان "مصر بعيون جديدة "، وذلك لاختيار أفضل فيديو قصير عن أهم المعالم السياحية بالمحافظة والحرف اليدوية والفن الشعبي الذى تشتهر بها المحافظة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وقد فاز في المسابقة عدد 15 طالب وطالبة برحلة تعريفية لزيارة المعالم السياحية بمدينة الفيوم.

احتفالية عيد الطفولة

كما تنظيم إحتفالية عيد الطفولة بالتنسيق مع كلية التربية طفولة بجامعة الزقازيق، وذلك بحضور (50) طفلا من ذوى الهمم والأيتام، كما قامت الهيئة الإقليمية بتنشيط السياحة بالشرقية بتنظيم عدة فعاليات لإدراجها بالخريطة السياحية بمصر والاشتراك مع مطرانية بالزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس بتنظيم احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر بالمنطقة الأثرية بتل بسطا.

مهرجان الخيول العربية بدورته الثامنة والعشرين

بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية بدورته الثامنة والعشرون سبتمبر 2024، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة وقد شارك فيه عدد 121 حصان / فرس من الخيول العربية الأصيلة ببطولة جمال الخيل و70 حصانا ببطولة أدب الخيل وبحضور دول (السعودية المغرب - ألمانيا ).

كما تم تنظيم فعالية إفتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة وجمع عينات البط بالتعاون مع نادى الصيد المصري وذلك ببركة النصر بمركز الحسينية ثم تم تنظيم ورشة فنية بالإشتراك مع مؤسسة الفن والحياة بمدينة الزقازيق ونقابة الفنانين التشكيليين بممشى الزقازيق السياحي، بمشاركة 52 فنانا تشكيليا من الشرقية والقاهرة والإسكندرية وذلك لرسم أهم المعالم التي تتميز بها محافظة الشرقية، لعرضها خلال فعالية يوم الشرقية بشارع المعز بالقاهرة.

تدريب عملى وتنفيذ برنامج تأهيل المواقع

وتم تنفيذ تدريب عملي على تخطيط وتنفيذ برنامج تأهيل المواقع الواعدة بالسياحة من خلال تدريب طلبة المدرسة الثانوية الفندقية ومدرسة مجدى نور الإبتدائية بقرية القراموص بمركز ابوكبير وطلبة المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية إيجوت على كيفية التعامل مع السائحين والإستفادة من صناعة السياحة.

تنمية الحرف اليدوية التى تعكس الهوية الثقافية للشرقية

ولتنمية الحرف اليدوية وإتاحة الفرص التسويقية لعرض المنتجات اليدوية التي تعكس الهوية الثقافية للمحافظة قامت إدارة السياحة بعدد 10 معارض ضمن مبادرة أيادي مصر لعرض الحرف اليدوية.

ساحة بيت القاضى

(بساحة بيت القاضي بشارع المعز – بـ المنطقة الأثرية بتل بسطا على هامش الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة - - شارع الجلاء بالزقازيق - جامعتى 6 أكتوبر ومصر الدولية - مكتبة مصر العامة على هامش زيارة السفير الإندونيسي - بقرية الفروسية بمدينة بلبيس على هامش مهرجان الخيول العربية).

الاشتراك بمعرضى أيادى مصر والملتقى التسويقى

فضلًا عن الاشتراك بمعرضى ( أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة أسوان والملتقي التسويقي المصري الرابع للتمور بالوادي الجديد) بمنتجات للحرف اليدوية "

ورشة تدريبية لمنتجى الحرف

كما تم تنظيم ورشة تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية لوضع تصور للمنتجات اليدوية المرتبطة بـرحلة العائلة المقدسة، ثم تم تنفيذ دورة تدريبية استمرت (3 شهور) لأصحاب حرفتي الفخار والكليم لرفع جودة صناعتي الفخار والكليم بكفر محمد جاويش وعزبة المرشدي بمركز الزقازيق.

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