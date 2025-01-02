محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة وازدواج طريق "أبو حاكم - بني هلال"

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين / بني هلال.

نزلات الطريق الإقليمي

وذلك وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي بطول 13 كم وبتكلفة 300 مليون جنيه، والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء ، والذي يعد محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولًا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتخفيف حدة الزحام بها فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جار الانتهاء من توسعة وازدواج الطريق

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال بالطريق وتمت الإشارة انه جاري الإنتهاء من أعمال رصف وتغطية وتوسعة وازدواج الطريق؛ ليصبح 3 حارات مرورية بمتوسط عرض 11.5م للاتجاه الواحد،

انشاء طريق خدمة بالكتلة السكنية

كذلك إنشاء طريق خدمة بالكتل السكنية ويضم المشروع أعمال صناعية تشمل إقامة 4 كباري سطحية وحوائط ساندة وتغطية لمجارٍ مائية، بالإضافة إلى إقامة بلدورات داخل الكتل السكنية ونيوجرسي خارجها وتخطيط وعلامات إرشادية،

وضع طبقات الأساس

وتم الإنتهاء من وضع طبقات الأساس على مسافة 13 كم مزدوج بمتوسط عرض 13 متر بكل إتجاه، وكذلك وضع الطبقة السطحية على قطاعات متفرقة بالطريق بطول 8.5 كم، وجاري الإنتهاء من المسافة المتبقية طبقا للمواصفات المحددة.

الانتهاء من تغطية 5,2 كم بترعة شرويدة

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الإنتهاء من تغطية طول 5.2 كم بترعة شرويدة وجنابية طحلة بردين بمواسير أقطار 1.2 و1.5 بوصة وإقامة حوائط ساندة بطول 11 كم مراعاة لفروق المناسيب بالطريق وحفاظًا على أرواح مستخدميه،

كوبرى سطحى على مصرف أبو الأخضر

بجانب إنشاء 2 كوبري سطحي على مصرف أبو الأخضر وبحر أبو الأخضر وإقامة BOX Section على مصرف تلبانه، وجار الانتهاء من أعمال رصف وازدواج وتوسعة طريق طحلة بريدين / بني هلال وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي بطول 2.5كم.

تخفيف الكثافة المرورية

أوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يُساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق / بلبيس / العاشر ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولًا لمحافظات شرق الدلتا.

تنفيذ الاعمال لدخول الطريق الخدمة

أكد المحافظ على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيسي مركزي الزقازيق ومنيا القمح بتذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لدخول الطريق الخدمة والذي يمثل محورًا مروريًا هامًا يساهم في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

مرافقو المحافظ في جولته

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

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