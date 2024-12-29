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محافظ الشرقية يتفقد المعرض السنوي لمسابقة آيسف الدولية للعلوم والهندسة2024

المعرض السنوي لمسابقة
المعرض السنوي لمسابقة آيسف الدولية للعلوم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن محافظة الشرقية  أولت إهتمامًا خاصًا بملف التعليم وحرصت على تطوير ورفع كفاءة المدارس والإرتقاء بأداء المعلمين للنهوض بالعملية التعليمية وتخريج أجيال قادرة على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع، مؤكدًا  أهمية التدريب المستمر على أحدث نظم التعليم بما يحقق الأهداف المرجوة من تطوير العملية التعليمية.

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مديرية التربية والتعليم نظمت المعرض

جاء ذلك خلال تفقده معرض آيسف للعلوم والهندسة ISEF 2024 والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمدرسة المتفقوين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الزقازيق، بمشاركة 300 طالب وطالبة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية لتقديم 154 مشروع، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم.

تصعيد المشروعات الفائزة لتمثيل المحافظة 

شهد المحافظ ومرافقوه مرحلة تقييم مشروعات الطلاب المشاركين من قِبل اللجنة المُشكلة من أساتذة كليتي الهندسة والعلوم بجامعة الزقازيق تمهيدًا لتصعيد المشروعات الفائزة لتمثيل المحافظة في معرض الجمهورية.أشاد محافظ الشرقية بمشروعات الطلاب ومهاراتهم التي تؤهلهم للوصول لمراكز متقدمة خلال المسابقات النهائية،

تقديم الدعم الكامل من جهة المحافظة 

 مؤكدًا تقديم كامل الدعم للطلاب خلال تمثيلهم للمحافظة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أهمية إكتشاف الطلاب الباحثين والمبدعين بمختلف المجالات المعرفية والعمل على تنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع متمنيًا للمشاركين دوام التوفيق والنجاح.

 التعرف على المشروعات بشكل تفصيلى 

ونظرًا لأهمية المشروعات المقدمة قدم محافظ الشرقية الدعوه للمشاركين لإستقبالهم بمكتبة والتعرف على مشروعاتهم بشكل تفصيلي والتنسيق مع الجهات المعنية لبحث إمكانية الإستفادة وتطبيقها لخدمه المجتمع، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للنماذج المتميزة من المتفوقين والمبتكرين، قائلًا: أنتم اللبنه الأساسية لتنمية وبناء الوطن وتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

تقدم الطلاب ب154 مشروعا فى مجالات متعددة 

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن معرض " آيسف " للعام ٢٠٢٤ شارك فيه 300 طالب وطالبة بتقديم 154 مشروعًا في مجالات عديدة منها فى علم الحيوان (Animal Sciences (ANIM والعلوم الإجتماعية والسلوكية (Behavioral and Social Sciences (BEHAالكيمياء الحيوية (Biochemistry (BCHM

احياء الخلايا والجزئيات 

بالاضافة الى  العلوم الصحية والحيوية (Biomedical and Health Sciences (BMEDوعلم الهندسة الطبية والحيوية (Biomedical Engineering (ENBM وأحياء الخلايا والجزيئات (Cellular and Molecular Biology (CELL والكيمياء (Chemistry (CHEM 

علوم الكمبيوتر

وعلوم الكمبيوترComputational Biology and Bioinformatics (CBIO ) وعلوم الأرض والجيولوجيا (Earth and Environmental Sciences (EAEV

علم هندسة البيئة 

وكذلك فى علم الأنظمة المضمنة (Embedded Systems (EBED وعلم هندسة المواد وخصائص الموادEnergy: Sustainable Materials and Design (EGSD ) وعلم التكنولوجيا الهندسية (ETSD)وعلم هندسة البيئة( Environmental Engineering (ENEV وعلم المواد Materials Science (MATS ) وعلم الرياضيات (Mathematics(MATH

 

الربوتات والذكاء الاصطناعى 

وايضا فى علم الأحياء الدقيقة ( Microbiology (MCROوعلم الفيزياء والفضاءPhysics and Astronomy (PHYS ) وعلوم النبات (Plant Sciences (PLNT والروبوتات والذكاء الإصطناعي ( Robotics and Intelligent Machines (ROBOوالبرمجيات (Systems Software (SOFT وترجمة العلوم الطبية (Translational Medical Science (TMED

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الاجابة على الاسئلة المطروحة اهمها سؤال البحث 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن معايير تقييم أبحاث ومشروعات الطلاب المشاركين بمعرض "آيسف الشرقية " تشتمل على الإجابة عن الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بسؤال البحث (المشكلة)، والتصميم والمنهجية والتنفيذ والإبداع وفهم العلوم الأساسية، والفهم الجيد للنتائج، ومجرى إستخلاصه منها.

 

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