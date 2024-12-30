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محافظ الشرقية يفتتح مجزر نصف آلي بقرية قصاصين الشرق الحسينية

محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح مجزر نصف آلي بقرية قصاصين الشرق الحسينيه

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مجزر نصف آلي تابع لشركة القيصر للإنتاج الحيواني بناحية طريق 36 الحربي، أمام مدرسة المعركة بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية محافظة الشرقية، والذي يعمل بطاقة ذبح 40 رأس ماشية / ساعة وبتكلفة 100 مليون جنيه 

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افتتاح مجزر نصف الى بقصاصين الشرق بالحسينية  شرقية -فيتو
افتتاح مجزر نصف الى بقصاصين الشرق بالحسينية  شرقية -فيتو

الحضور فى افتتاح المجزر

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية والدكتور أسامة عبد القادر منسق عام محافظة الشرقية لحياة كريمة والحاج ابراهيم العناني صاحب المزرعه والمجزر النصف آلي وعدد من الأطباء البيطريين.

إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء

 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمربي الماشية للنهوض بـ الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان يُساهم في سد الفجوة الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلى.

شرح تفصيلي حول مكونات المجزر 

 تفقد  محافظ الشرقية أقسام المجزرواستمع الي شرح تفصيلي من اللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية  الطب البيطري حول مكوناته وآلية عمله واشار إلى أن المجزر مُقام على مساحة 6000 متر مربع، داخل مزرعة مساحتها 100 فدان 

افتتاح مجزر نصف الى بقصاصين الشرق بالحسينية  شرقية -فيتو
افتتاح مجزر نصف الى بقصاصين الشرق بالحسينية  شرقية -فيتو

حظائر انتظار المواشي 

وملحق بها محجر بسعة 50 ألف رأس ماشية، ويعمل المجزر بطاقة ذبح 40 رأس ماشية في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة، ويتكون المجزر من حظائر انتظار مواشي، وصالة ذبح بطاقة (40 رأس ماشية / ساعة)، ملحق بها (غرفة تجميع جلود – غرفة تنظيف الأحشاء) بالإضافة إلى ثلاجتي تبريد بطاقة إستيعابيه (50 رأس ماشية) لكل ثلاجة بدرجة حرارة (صفر – 4 م) 

صالة تشفية بمساحة ألف متر

وصالة تشفية بمساحة 1000 متر مربع بطاقة استيعابية (40 رأس ماشية / ساعة) وعدد (2) نفق تجميد بطاقة استيعابية (10 أطنان) لكل نفق بإجمالي (20 طنا) عند درجة حرارة ( - 35 إلى - 40م)، بالإضافة إلى ثلاجة حفظ اللحوم بطاقة استيعابية (300 طن) عند درجة حرارة (– 18م ).

افتتاح مجزر نصف الى بقصاصين الشرق بالحسينية  شرقية -فيتو
افتتاح مجزر نصف آلى بقصاصين الشرق بالحسينية  شرقية -فيتو

جودة عالية وأسعار مناسبة 

أكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة، وتسعى المحافظة جاهدة لتطوير ورفع كفاءة المجازر بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الحفاظ على صحة المواطنين 

وأضاف المحافظ أن المجزر الجديد سوف يُساهم وبشكل كبير في الحفاظ على صحة المواطنين من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، وذلك في إطار سعي المحافظة للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

افتتاح مجزر نصف الى بقصاصين الشرق بالحسينية  شرقية -فيتو
افتتاح مجزر نصف الى بقصاصين الشرق بالحسينية  شرقية -فيتو

اللواء دكتورابراهيم محمد متولى 

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن الذبح يتم من خلال أحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية ، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة 

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إشراف الأطباء البيطريين بقسم الصحة العامة 

وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين بقسم الصحة العامة بإدارة الصالحية الجديدة البيطرية، حيث تم توفير الأختام والمواد الملونة اللازمة لختم اللحوم داخل المجزر، تمهيدًا لنقل اللحوم داخل سيارات تبريد تابعة للمجزر وتوزيعها على منافذ البيع المقامة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مجزر نص ألى قرية القصاصين الشرق مركز الحسينية امام مدرسة المعركة القيصر للانتاج الحيوانى

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