استمرار تطهير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توصيل كوب ماء نظيف للمواطنين

جاء ذلك بقصد توصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهميه الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

المهندس عامر أبو حلاوة

كما أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذًا لخطط تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال فصل الشتاء موسم تساقط الأمطار قام فرع الشركة بمدينة فاقوس بالدفع بالمعدات.

إجراء أعمال تطهير وصيانة للشبكات

وذلك لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف بالعديد من المناطق والشوارع بالمدينة وذلك لرفع كفاءتها، فضلًا عن مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئة.

رئيس الشركة يناشد المواطنين بالتواصل مع الشركة

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الإستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط الموضح على صفحة الشركة بالفيسبوك أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086

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