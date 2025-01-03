الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار تطهير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية

استمرار تطهير خطوط
استمرار تطهير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مياه الشرقية تنظم قافلة لخدمة أهالي قرية شرشيمة بههيا

توصيل كوب ماء نظيف للمواطنين 

جاء ذلك بقصد توصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهميه الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

المهندس عامر أبو حلاوة 

كما أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذًا لخطط تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال فصل الشتاء موسم تساقط الأمطار قام فرع الشركة بمدينة فاقوس بالدفع بالمعدات.

إجراء أعمال تطهير وصيانة للشبكات 

وذلك لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف بالعديد من المناطق والشوارع بالمدينة وذلك لرفع كفاءتها، فضلًا عن  مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئة.

ضبط 300 كرتونة مياه معدنية ومواد غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

رئيس الشركة يناشد المواطنين بالتواصل مع الشركة 

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الإستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط الموضح على صفحة الشركة بالفيسبوك أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 /  01205502086

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خدمات جديدة شيكات المياه شبكات الصرف الصحي محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيذ المشروعات التنموية نطاق المحافظة

مواد متعلقة

ضبط 300 كرتونة مياه معدنية ومواد غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

مياه الشرقية تنظم قافلة لخدمة أهالي قرية شرشيمة بههيا

مياه الشرقية تنظم زيارة ميدانية لطلاب المدارس إلى محطة العباسية

مياه الشرقية: تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي

ads

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر من التجشؤ المتكرر: علامة للإصابة بهذا المرض

أحمد سيد زيزو يتعرض لحادث سير

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

3 قرارات جمهورية وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي ووزراء الاتصالات والأوقاف والمالية

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

الطماطم بـ 5 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

استخراج لمبة ريموت من القصبة الهوائية لطفل في مستشفى بنها التخصصي للأطفال

سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي تحت تهديد السلاح

منوعات

المزيد

صادرات الكهرباء الفرنسية تسجل مستويات قياسية

من الهواية إلى الاحتراف، سارة إسماعيل تعلمت الكروشيه من الفيديوهات (فيديو)

دراسة تكشف تأثير توقيت الوجبات على صحة الجسم وزيادة الوزن

علماء: الحيتان الصائبة الجنوبية كائنات معمرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 3-1-2025 في الأسواق

تبدأ من 77 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم فصل التوأمين الملتصقين عند دفنهما في حالة موتهما معًا

من خواطر الشعراوي، الفرق بين متشابهات القرآن في سورة البقرة (فيديو)

متاع الدنيا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة لقمان

المزيد
الجريدة الرسمية