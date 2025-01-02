الخميس 02 يناير 2025
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محافظ الشرقية: مكتب خدمة المواطنين يستجيب لـ4923 شكوى

محافظ الشرقية المهندس
محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل 4923 شكوى وطلب خلال عام 2024 م، وتم بحث الشكاوى جميعها بمحافظة الشرقية وتم حسمها كلها بنسبة 100%، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

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وأشار إلى أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها.

 

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ومن جانبه، أوضح إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال عام 2024 تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

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