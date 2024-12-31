الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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محافظات

تأمين الكنائس ومنع الإجازات، طوارئ بالشرقية استعدادا للاحتفال برأس السنة الجديدة والكريسماس

استعدادات في الشرقية
استعدادات في الشرقية للاحتفال برأس السنة الميلادية

 أصدر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادات القصوى وخاصة بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة، للاستعداد للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

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وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والمتنزهات العامة والحدائق ورفع الإشغالات والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

 

خطة الشرقية لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة

 وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع قوات الأمن ورجال المرور لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء الأعياد في المتنزهات والحدائق في جو من البهجة والسرور.

أمر المهندس حازم الاشمونى برفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات مشددًا إلى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق المحافظة.

وقدم محافظ الشرقية التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن أبناء مصر جميعا نسيج واحد ويجمعهم وطن واحد يعملون من أجل رفعته وتقدمه.

 

ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة

وكان المحافظ قد شدد خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الأحد الماضي على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي والتأكد من جاهزية السيارات للإستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فورًا مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

مجابهة الأزمات والكوارث

 وخلال الإجتماع أيضا استعرض نائب المستشار العسكري الإجراءات المتبعة لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر إقامته في الفترة من 12 -14 يناير 2025 بأرض المحلج بمركز الزقازيق بالتعاون بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها.

تدريب الأجهزة التنفيذية 

 وبالإضافة إلى التنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، وتدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث  اتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ليشدد المحافظ على الجهات المشاركة بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بكل جهة تحقيق الأهداف المنشودة من التدريب.

 

إقبال ضعيف على شراء الزينة وشجرة الكريسماس بالشرقية

 وشهدت المحلات التجارية بمراكز ومدن محافظة الشرقية الساعات الماضية إقبالًا ضعيفًا من المواطنين على شراء شجرة الكريسماس وزينة الشجرة والمستلزمات الأخرى قبل ساعات من الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية.

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