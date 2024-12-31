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محافظ الشرقية يشهد احتفالية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ

إحتفالية مديرية الأوقاف
إحتفالية مديرية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ، فيتو

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية احتفالية مديرية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ والتي أقيمت بالمجمع الإسلامي الكبير بقرية طاروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية يتابع استعدادات تدريب صقر 143 لمواجهة الكوارث

احتفالية غرة شهر رجب بمجمع طاروط الإسلامي 

وحضر الاحتفالية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، والنائب مجدي عاشور عضو مجلس النواب، والشيخ سعيد عبد الدايم مدير عام منطقة الوعظ بالشرقية، شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورجال الدعوة الإسلامية وأهالي القرية.

إحتفالية مديرية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ، فيتو 
إحتفالية مديرية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ، فيتو 

شهر رجب أحد الشهور الأربعة الحرم وهو شهر عظيم الفضل والبركة

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، أعقبها كلمة للدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف تحدث فيها عن شهر رجب أحد الشهور الأربعة الحرم وهو شهر عظيم الفضل والبركة، يستحب فيه للمسلم مضاعفة الطاعات والعبادات، والتقرب إلى الله تعالى بأعمال الخير والصالحات وأوضح أهم فضائله وهي ليلة الإسراء والمعراج وهي المعجزة الكبرى في ديننا الإسلامي الحنيف وأشار الي أن من أسماء شهر رجب هي الفرد، والأصم، لأنه ما كان يسمع فيه قعقعة سلاح لتعطيلهم الحرب فيه.

إحتفالية مديرية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ، فيتو ١
إحتفالية مديرية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ، فيتو 

تقديم مجموعة من الابتهالات الدينية نالت استحسان الحضور 

كما شهدت الاحتفالية قيام الشيخ عاصم السعيد بتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية نالت استحسان وإعجاب الحضور.

إحتفالية مديرية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ، فيتو ٣
إحتفالية مديرية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ، فيتو 

محافظ الشرقية يهنئ الأهالي بحلول شهر رجب 

هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بحلول شهر رجب للعام الهجري 1446هـ، مطالبًا بضرورة الاقتداء بسيرة الرسول الكريم وما أرساه من قيم كإتقان العمل والمثابرة لمواجهة التحديات والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية.

إحتفالية مديرية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ، فيتو ٣
احتفالية مديرية الأوقاف بغرة شهر رجب 1446 هـ، فيتو 

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