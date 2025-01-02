الخميس 02 يناير 2025
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محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض مشكلات دوائرهم وحلها

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ  في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهًا بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف علي كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

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ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود التي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

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محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ أعضاء مجلس النواب اعضاء مجلس الشيوخ استعراض المشكلات

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