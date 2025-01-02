محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض مشكلات دوائرهم وحلها

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهًا بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف علي كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود التي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.