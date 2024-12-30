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محافظات

إزالة 473 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 473 حالات تعد
إزالة 473 حالات تعد على الأرض الزراعية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية

إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء على أراض زراعية في الشرقية

توجيهات رئيس الجمهورية 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

قطع المرافق عن المخالفين 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قطعت المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 473 حالة تعد بمساحة 29 فدانا و21 قيراطا و31 حالة تعد بمساحة 2764 مترا بنطاق المحافظة.

إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

تطبيق القانون والتصدى لأى محاولة بناء مخالف 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المرحلة الثالثة الموجة 24للازالة التعديات المخالفة الأراضى الزراعية املاك الدولة محافظة الشرقية

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إزالة تعديات بالبناء المخالف في الشرقية

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