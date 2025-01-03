مراكز شباب الشرقية تبدأ أنشطة التثقيف السياسي لأعضائها ضمن مبادرة بداية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بدء تنفيذ خطة الوزارة نحو تنمية الوعى السياسي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وذلك بتوجيهات إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وإشراف راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني وتابع هذا التنفيذ عبد الرؤوف جميل مسؤول برلمان الشباب.

وهذا ضمن الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان لأنشطة التثقيف السياسي والتنمية السياسية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية برلمان الطلائع والشباب والشيوخ خلال ١٠٠ يوم، حيث تم تنفيذ الجلسة تحت عنوان الحقوق السياسية للمرأة في مصر وقد أدار الجلسة الدكتورة روض الحنفي الكادر البرلماني ووكيل برلمان شباب مصر.

وقال إن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الماضي وتستمر بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٥ وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية خلال الفترة، وتتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها اجرائيًا وفقًا للأسس العلمية لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.