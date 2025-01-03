الجمعة 03 يناير 2025
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مراكز شباب الشرقية تبدأ أنشطة التثقيف السياسي لأعضائها ضمن مبادرة بداية

شباب الشرقية: تنفيذ
شباب الشرقية: تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي-فيتو

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بدء تنفيذ خطة الوزارة نحو تنمية الوعى السياسي، برعاية الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية. 

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وذلك بتوجيهات إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وإشراف راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني وتابع هذا التنفيذ عبد الرؤوف جميل مسؤول برلمان الشباب. 

وهذا ضمن الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان لأنشطة التثقيف السياسي والتنمية السياسية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية برلمان الطلائع والشباب والشيوخ خلال ١٠٠ يوم، حيث تم تنفيذ الجلسة تحت عنوان الحقوق السياسية للمرأة في مصر وقد أدار الجلسة الدكتورة روض الحنفي الكادر البرلماني ووكيل برلمان شباب مصر.

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وقال إن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الماضي وتستمر بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٥ وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية خلال الفترة، وتتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها اجرائيًا وفقًا للأسس العلمية لها.

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لدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية المهندش حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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