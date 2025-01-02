مدينة كفر صقر بالشرقية تستجيب لـ 870 شكوى خلال 2024

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية خلال عام 2024م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة.

62 حملة إشغالات بالشوارع

وقال المحافظ: خلال عام 2024 كثفت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر الجهود المبذولة علي كافة المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداة للمواطنين بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة حيث تم تنفيذ 62 حملة لرفع كافة الإشغالات، وتم إستخراج 114 رخصة إشغال خلال، وتحرير 122 محضر إشغالات، وترخيص " 966 رخصة " وتحرير " 138 محضر "، فضلًا عن شن (11 حملة إزالة إعلانات)، أسفرت عن إزالة 36 إعلان غير مرخص.

الرد على 870 شكوى

وقامت رئاسة المركز بالرد على الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبوابة الإلكترونية للمحافظة بإجمالي 870 شكوى بنسبة 100 %.

وفيما يخص طلبات التصالح، إستقبل المركز التكنولوجي التابع لرئاسة المركز ( 2028 ) طلب وتم الانتهاء من جميع الطلبات الخاصة بقانون التصالح على القانون رقم 17 لسنة 2019.

رفع 18 ألف طن قمامة ومخلفات

وتم العمل على نظام ورديتين " صباحية ومسائية " وتم رفع حوالى 18 ألف طن قمامة ومخلفات صلبة خلال العام كما تم تنفيذ إزالة لعدد 6 حالات مباني علي مساحة 435 متر مربع وذلك خلال الموجة الـ23، كما تم تنفيذ إزالة لعدد 3 حالات مباني على مساحة 75 متر مربع وعدد 189 وخلال الموجة الـ 24.

رفع كفاءة عدد من المدارس

وتم رفع كفاءة ( 4 ) مدارس على مستوى المركز وصيانة شاملة لـ ( 4 ) مدارس وإنشاء (2) مدرسة جديدة ، فضلًا عن تنظيم (7) قوافل طبية على مستوى مركز كفر صقر كما تم الانتهاء من مشروع محطة تليجة بنسبة إنجاز 100 %

انشاء مركز شباب

كما تم تبطين ( 17 ) ترعه بطول كلي 88.783 م، والبدء في إنشاء مركز شباب بابن العاص على مساحة 110 م ليكون متنفسًا لشباب المركز.

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