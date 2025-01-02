الخميس 02 يناير 2025
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محافظات

مدينة كفر صقر بالشرقية تستجيب لـ 870 شكوى خلال 2024

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية خلال عام 2024م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وذلك  من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة.

تشغيل وحدة إذابة الجلطات الدماغية السابعة بمستشفى كفر صقر

 

 

62 حملة إشغالات بالشوارع 

وقال المحافظ: خلال عام 2024 كثفت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر الجهود المبذولة علي كافة المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداة للمواطنين بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة  حيث تم تنفيذ 62 حملة لرفع كافة الإشغالات، وتم إستخراج  114 رخصة إشغال خلال، وتحرير 122 محضر إشغالات، وترخيص " 966 رخصة " وتحرير " 138 محضر "، فضلًا عن شن (11 حملة إزالة إعلانات)، أسفرت عن إزالة 36 إعلان غير مرخص. 

 

 

الرد على 870 شكوى 

وقامت رئاسة المركز بالرد على الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبوابة الإلكترونية للمحافظة بإجمالي 870 شكوى بنسبة  100 %. 

وفيما يخص طلبات التصالح، إستقبل المركز التكنولوجي التابع لرئاسة المركز ( 2028 ) طلب وتم الانتهاء من جميع الطلبات الخاصة بقانون التصالح على القانون رقم 17 لسنة 2019.

 

رفع 18 ألف طن قمامة ومخلفات 

 وتم العمل على نظام ورديتين "  صباحية ومسائية " وتم رفع حوالى 18 ألف طن قمامة ومخلفات صلبة خلال العام كما تم تنفيذ إزالة لعدد 6 حالات مباني علي مساحة 435 متر مربع وذلك خلال الموجة الـ23، كما تم  تنفيذ إزالة لعدد 3 حالات مباني على مساحة 75 متر مربع وعدد 189 وخلال الموجة الـ 24.

رفع كفاءة عدد من المدارس 

وتم رفع كفاءة ( 4 ) مدارس على مستوى المركز وصيانة شاملة لـ ( 4 ) مدارس وإنشاء (2) مدرسة جديدة ، فضلًا عن  تنظيم (7)  قوافل طبية على مستوى مركز كفر صقر كما تم الانتهاء من مشروع محطة تليجة بنسبة إنجاز 100 % 

مستشفى كفر صقر المركزي ينجح في إجراء جراحة دقيقة لطفل (صور)

انشاء مركز شباب 

كما تم  تبطين ( 17 ) ترعه بطول كلي 88.783 م، والبدء في إنشاء مركز شباب بابن العاص على مساحة 110 م ليكون متنفسًا لشباب المركز.

 

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القطاعات الخدمية الخدمات المقدمة للمواطنين محافظة الشرقية الأجهزة التنفيذية مركز كفر صقر المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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