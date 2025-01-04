السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، طلاب النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء والتفسير

طلاب النقل بالثانوي
طلاب النقل بالثانوي الأزهري، فيتو

يواصل طلاب النقل الثانوي الأزهري اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمي الامتحان بمادتي النحو والتفسير وعلومه، ويؤدي طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم بمادتي النحو والتفسير وعلومه.

 كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي الامتحان بمادتي التفسير والكيمياء، والقسم الأدبي بمادتي التفسير والتاريخ.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عدة ضوابط، منها يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول عن بعض المواد ونجح في البعض الآخر دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي تغيب فيها مع حقه في الحصول على الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الطالب لتلك المواد، ويكون امتحان الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الدور الأول مرتبطًا بالمنهج الذي يتم تحديده لكل فصل دراسي بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية، ويكون امتحان الدور الثاني شاملًا المنهج كله.

كما يحق للطالب الذي تغيب بعذر مقبول في صفوف النقل والشهادة الثانوية عن جميع المواد في الدورين الأول والثاني، دخول الامتحان في العام التالي مع حقه في الحصول على الدرجة الفعلية لتلك المواد، وعدم اعتبار هذا العام عام رسوب، وما عدا ذلك من حالات يحتسب العام عام رسوب، كما أن الطالب الباقي للإعادة في بعض المواد في الشهادة الثانوية وتقدم بعذر مقبول عن عدم دخول امتحان هذه المواد في الدورين الأول والثاني فلا يحتسب عامه عام رسوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طلاب النقل الثانوي الأزهري إمتحانات الفصل الدراسي الاول الصف الاول الثانوي النحو والتفسير طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى التفسير والكيمياء قطاع المعاهد الأزهرية
ads

الأكثر قراءة

كنت متوقعة، أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على امتناع الشرع لمصافحتها (فيديو)

بعد سعادة اللاعب بالحديث عنه، فرانكفورت يرد على انتقال مرموش لمانشستر سيتي (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البياض يبدأ من 40 جنيها والبلطي بـ 66

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

كولر يبرر الهزيمة أمام شباب بلوزداد ويعلق على الهدف الكارثي في مرمى الشناوي

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، التفاح بـ 40 جنيها والخوخ والكمثرى المستورد نار

زلزال جديد بقوة 5.8 درجة يهز إثيوبيا

منوعات

المزيد

سائحتان تسخران من امرأة منتقبة داخل مطعم بدبي تثيران غضبا والشرطة تعلق (فيديو)

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

توقعات الأبراج اليوم السبت 4 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على مركبة فضائية تم رصدها في دولة خليجية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع سموحة.. الزمالك ضد المصري.. ليفربول أمام مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية