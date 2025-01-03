عطل تقني يضرب كل مطارات ألمانيا

ذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن عطلا تقنيا ضرب كل مطارات ألمانيا.

عطل تقني ضرب كل مطارات ألمانيا

وأضافت وكالة رويترز في تقريرها أن مشكلات تقنية تضرب أنظمة الكمبيوتر التابعة للشرطة الفيدرالية بالمطارات.

وشهدت ألمانيا أحداث عنف خلال احتفالات رأس السنة، حيث أعلنت الشرطة الألمانية، في بيان يوم الأربعاء الماضي، مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة في حوادث مرتبطة بالألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة.

حوادث في احتفالات رأس السنة في ألمانيا

وكشفت الشرطة الألمانية عن إصابة 13 فردا من عناصرها خلال احتفالات رأس السنة، وخضع أحدهم لعملية جراحية بعد أن أصيب على الأرجح بألعاب نارية غير مرخصة.

واعتقلت الشرطة الألمانية نحو 330 شخصًا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في شوارع العاصمة برلين، وذلك على خلفية استخدام العديد منهم الألعاب النارية بشكل خطير، حسبما ذكرت الشرطة، الأربعاء، فيما اعتبره المسئولون نجاحًا أمنيًّا.

انتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية

وقالت الشرطة إنه على الرغم من الاعتقالات، فإن الليلة كانت ناجحة بشكل عام بالنسبة للمدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة: إن معظم الاعتقالات تتعلق بانتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية أو الأسلحة.

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