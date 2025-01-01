الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

اعتقال 330 شخصًا في ألمانيا بسبب احتفالات رأس السنة

ألمانيا، فيتو
ألمانيا، فيتو

اعتقلت الشرطة الألمانية نحو 330 شخصًا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في شوارع العاصمة برلين، وذلك على خلفية استخدام العديد منهم الألعاب النارية بشكل خطير، حسبما ذكرت الشرطة، الأربعاء، فيما اعتبره المسؤولون نجاحًا أمنيًّا.

انتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية

وقالت الشرطة إنه على الرغم من الاعتقالات، فإن الليلة كانت ناجحة بشكل عام بالنسبة للمدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة: إن معظم الاعتقالات تتعلق بانتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية أو الأسلحة.

 الألعاب النارية محظور إطلاقها في شوارع معينة

تجدر الإشارة إلى أن الألعاب النارية محظور إطلاقها في شوارع معينة ولا يُسمح بإشعالها في برلين إلا في ليلة رأس السنة من الساعة السادسة مساء حتى صباح رأس السنة في الساعة السابعة صباحا (التوقيت المحلي).

وأصيب 13 فرد شرطة خلال الليل، وخضع أحدهم لعملية جراحية بعد أن أصيب على الأرجح بألعاب نارية غير مرخصة، حسبما ذكرت الشرطة.

نشر نحو 4 لاف فرد شرطة في سيارات دورية

وتم نشر نحو 4 لاف فرد شرطة في سيارات دورية أو في الشوارع لتأمين الاحتفالات بالعاصمة.

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الشرطة الألمانية الالعاب النارية برلين استخدام الألعاب النارية الألعاب النارية أو الأسلحة

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