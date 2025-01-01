احتفالات وألعاب نارية ضخمة بدمشق في أول عيد رأس سنة بعد سقوط الأسد (فيديو وصور)

أظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عروض الألعاب النارية المتنوعة ضمن احتفالات رأس السنة في العاصمة السورية دمشق، حيث بدت مختلفة بعد سقوط بشار الأسد.



وتجمع عدد كبير من السوريين في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، احتفالا بالعام الجديد.

وشملت العروض الاحتفالية في ساحة الأمويين الألعاب النارية والعروض الضوئية والموسيقية.

والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، الثلاثاء، في دمشق، وفدًا يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، بحسب ما أفاد مكتبه، وذلك وسط مشاعر قلق تسود الأقليات في سوريا، ومساع للحصول على ضمانات من السلطات الجديدة.

ونُشرت صور على حساب "القيادة العامة" على تطبيق "تليجرام" تظهر الشرع مرتديا بزة وربطة عنق، يجتمع بالعديد من ممثلي الكنائس المسيحية من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت، نقلا عن فرانس برس.

وفي مقابلة مؤخرًا مع "العربية"، قال الشرع إن بعض العمليات الانتقامية الحاصلة حاليا في سوريا أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة، مضيفا أن "النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري".

وأكد أنه "ليس هناك قلق في الداخل السوري، فالسوريون متعايشون"، مشددا على أن "كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم".



وتعهد بحل الفصائل المسلحة، ومنها "هيئة تحرير الشام"، موضحا أن الإعلان عن هذا سيحدث في مؤتمر الحوار الوطني

ولفت إلى أن "السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة"، وأن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد".

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