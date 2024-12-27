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إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات، وأيضا لأرض الزراعية عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

قطع المرافق عن المخالفين 

 أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 6 حالات تعد بمساحة 630 متر مباني و5 حالات تعدي بمساحة 9 أفدنة وقراريط بنطاق المحافظة.

 

التصدى لأى محاولة بناء مخالف 

 أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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محافظة الشرقية الموجة 24 لإزالة التعديات تنفيذ المرحلة الثالثة البناء على املاك الدولة الأراضى الزراعية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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