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محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية لمقر جمعية الأسر المنتجة بمدينة الزقازيق ، والتي تقدم منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة من ملابس ومفروشات ومنتجات حرفية وغذائية بالإضافة إلي المشغولات اليدوية بمحافظة الشرقية.

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 حوار بين العاملين والمحافظ 

وأدار المحافظ حوارًا مع العاملين بالجمعية للإطمئنان علي سير العمل بها وللتعرف على معدلات الإقبال وحجم المبيعات، وكذلك الاستماع لأفكارهم ورؤيتهم للتطوير وزيارة الدخل. 

جودة المعروضات واسعارها المناسبة 

وأشاد المحافظ بجودة المعروضات وأسعارها المناسبة، وكلف المحافظ نائبته بوضع آليه لفتح تعامل أوسع مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل جديدة ولتوفير سلع بشكل متنوع تتوافق مع أذواق المواطنين ولتحقيق تنافسية من حيث الجودة والسعر.  

 

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 الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين 

وحرص المحافظ على الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين، موجهًا مدير عام مكتبه بفحصها وتلبيتها فورًا رافق المحافظ المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ  ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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ملابس ومفروشات منتجات حرفية وغذائية مدينة الزفازيق اسعار مخفضة جمعية الاسر المنتجة زيارة تفقدية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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